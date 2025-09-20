Odwrót! Galerie handlowe pustoszeją, wizyty coraz krótsze

- Reklama -

W czasie letnich wyprzedaży galerie i centra handlowe odwiedziło o 3,9 proc. mniej klientów niż rok wcześniej – wynika z raportu UCE Research. Średni czas pobytu w tych obiektach skrócił się o 5,2 proc., liczba wizyt spadła o 1,4 proc, natomiast ich częstotliwość wzrosła o 2,6 proc.

„Niewielki spadek liczby klientów i skrócenie średniego czasu pobytu w galeriach handlowych to znak, że konsumenci zmieniają sposób korzystania z tych miejsc, ale nie są to powody do niepokoju dla branży. Wzrost częstotliwości wizyt pokazuje, że Polacy nadal regularnie i chętnie odwiedzają tego typu obiekty, choć spędzają tam mniej czasu. Coraz częściej wybierają się do galerii w konkretnym celu, np. odebrać zamówiony towar, zrobić szybkie zakupy czy odbyć krótkie spotkanie w strefie gastronomicznej” – zauważył Mateusz Chołuj z Proxi.cloud.

Eksperci Proxi.cloud, Grupy Blix i UCE Research zbadali i poddali analizie zachowania 1,4 mln konsumentów. Z raportu wynika, że od 26 czerwca do 31 sierpnia, kiedy organizowane były letnie wyprzedaże, liczba klientów w galeriach i centrach handlowych była o 3,9 proc. mniejsza niż rok wcześniej. O 1,4 proc. spadła również liczba wizyt. Średni czas spędzany w tych placówkach skrócił się o 5,2 proc. Z kolei częstotliwość wizyt wzrosła o 2,6 proc.

W ocenie ekspertów na zmiany wpływa m.in. rozwój e-commerce, który przenosi część zakupów do kanałów online.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

„Dla branży handlowej to wyraźny sygnał, że warto inwestować w rozwiązania ułatwiające klientom zakupy – od intuicyjnej nawigacji po sklepach, przez łatwy dostęp do promocji, po rozwój kas samoobsługowych czy usług click&collect, które umożliwiają zamawianie produktów online, a następnie ich odebranie w sklepie stacjonarnym. Takie ułatwienia mogą zwiększać lojalność klientów” – przekonuje Marcin Lenkiewicz z Grupy Blix.

W ocenie autorów raportu zainteresowanie wyprzedażami letnimi nie spadło, ale niższy okazał się popyt na sezonowe produkty, ponieważ tegoroczne lato było chłodniejsze.

„Warto też zauważyć, że kanały online często startują z promocjami wcześniej niż sklepy stacjonarne, zaspokajając potrzeby części klientów. Dla galerii to sygnał, że warto rozpoczynać akcje rabatowe wcześniej” – zaznaczył Mateusz Chołuj.

Jak wynika z raportu, w czasie letnich wyprzedaży liczba klientów zmniejszyła się rok do roku we wszystkich województwach. Największe spadki zanotowano w woj. kujawsko-pomorskim – o 6,4 proc. i świętokrzyskim – o 6,3 proc., a najmniejsze w łódzkim – o 2,4 proc. Z kolei liczba wizyt spadła w dziesięciu województwach – najbardziej w świętokrzyskim – o 7,6 proc, a największy wzrost odnotowano w pomorskim – o 2,7 proc.

W badaniu przedstawiono wyniki analizy zachowań ponad 1,4 mln konsumentów odwiedzających galerie i centra handlowe. Zbadano ruch w 714 placówkach.