Nawrocki prezydentem od ponad miesiąca. Polacy wystawili ocenę. Są zaskoczenia [SONDAŻ]

United Surveys na zlecenie „Wirtualnej Polski” przeprowadziło sondaż dotyczący Karola Nawrockiego. Po ponad miesiącu prezydentury ma raczej pozytywne oceny, choć aż jedna trzecia ankietowanych wybrała ocenę negatywną.

57,5 proc. badanych oceniło obecnego prezydenta pozytywnie. Z czego 25 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie”, a 32,5 proc. „raczej pozytywnie”.

32,9 proc. ankietowanych odpowiedziało odwrotnie. 20,3 proc. oceniło prezydenta Nawrockiego „raczej negatywnie”, a 12,6 proc. wybrało ocenę „bardzo negatywnie”.

9,6 proc. uczestników badania nie miało zdania na temat prezydenta Karola Nawrockiego.

Co ciekawe, to mężczyźni (69 proc.) lepiej postrzegają prezydenta, niż kobiety (44 proc.). Według WP, pokrywa się to z wynikami sondaży przedwyborczych.

Najczęściej też pozytywne oceny wystawiają osoby ze średnim wykształceniem (68 proc.) i mieszkańcy miast do 50 tys. mieszkańców (60 proc.).

Natomiast złe oceny wystawiają dwie dość różne grupy. Chodzi o mieszkańców wsi (38 proc.) i miast powyżej 250 tys. mieszkańców (36 proc.).

Jeśli chodzi o wiek, największe poparcie ma wśród osób w wieku 18-29 lat (73 proc. pozytywnie i 27 proc. negatywnie). Z kolei źle oceniają go najstarsi, powyżej 70 lat (42 proc. pozytywnie i 52 proc. negatywnie).

Bez zaskoczenia natomiast jest fakt, że 92 proc. głosujących na PiS w wyborach do Sejmu pozytywnie ocenia Karola Nawrockiego jako prezydenta. Tyle samo wyborców Konfederacji ma dobre zdanie o prezydencie z obozu PiS.

Zaskakującym natomiast jest fakt, że wśród wyborców Trzeciej Drogi aż 73 proc. wybrało ocenę pozytywną Karola Nawrockiego jako prezydenta. W przypadku wyborców KO i Nowej Lewicy taką ocenę wystawiło tylko 19 i 4 proc. badanych.