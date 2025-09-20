Młodzież chce do wojska? MSWiA wydało zgodę na powstanie 239 oddziałów mundurowych w szkołach średnich

- Reklama -

MSWiA wydało zgodę na powstanie 239 oddziałów mundurowych w liceach i technikach w Polsce. Liczby – utworzonych oddziałów i uczniów w tych klasach – poznamy pod koniec września, po wprowadzeniu przez szkoły danych do Systemu Informacji Oświatowej – przekazał PAP resort.

Od tego roku publiczne i niepubliczne licea oraz technika mogą wystąpić do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału o profilu mundurowym. Pozwala na to nowelizacja Prawa oświatowego, na mocy ustawy z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym.

MSWiA wydało zezwolenia na stworzenie 239 oddziałów mundurowych, w tym 165 w szkołach publicznych, a 74 w niepublicznych. Większość z nich – 192 – powstaje w liceach ogólnokształcących, a 47 w technikach. Nabory do tych klas trwają do końca września.

Jak wyjaśniło MSWiA, najwięcej oddziałów utworzono w województwach: mazowieckim (44 oddziały) oraz śląskim (34 oddziały). Najmniej oddziałów powstało w województwie opolskim (3 oddziały) i zachodniopomorskim (6 oddziałów).

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

„Precyzyjne dane dotyczące liczby utworzonych oddziałów i liczby uczniów w tych klasach poznamy pod koniec września, po wprowadzeniu przez szkoły danych do Systemu Informacji Oświatowej” – przekazało MSWiA.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia limitu zezwoleń na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym, które w sobotę weszło w życie, w następnym roku – 2026 – limit wyniesie 80. Określany corocznie limit ma uwzględniać potrzeby kadrowe i możliwości szkoleniowe policji oraz Straży Granicznej, a także środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.

Choć przed rokiem szkolnym 2025/2026 w szkołach tworzyły się tzw. klasy mundurowe, to ich funkcjonowanie nie było uwzględnione w przepisach. Jak informował resort spraw wewnętrznych i administracji, ich funkcjonowanie nie przynosiło oczekiwanych rezultatów – według szacunków statystycznie 5 na 100 uczniów takich klas trafiało do służby w policji i straży granicznej.

Od tego roku, zgodnie z ustawą z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym, absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, którzy złożą podanie o przyjęcie do służby w policji lub straży granicznej przed upływem 3 lat od ukończenia klasy mundurowej, podczas postępowania kwalifikacyjnego zostaną zwolnieni z testu wiedzy.

Jeżeli uczniowie uzyskają pozytywny wynik ze spełniającego odpowiednie kryteria testu sprawności fizycznej przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w oddziale o profilu mundurowym, zostaną zwolnieni podczas postępowania kwalifikacyjnego także z testu sprawności fizycznej.

Ponadto absolwenci oddziałów o profilu mundurowym, którzy pomyślnie przejdą postępowanie kwalifikacyjne, będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do służby w policji lub straży granicznej.

Szkoły, które tworzą oddziały, mogą liczyć na dofinansowanie m.in. zakupu wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia, mundurów, a także stworzenia torów sprawnościowych, strzelnic pneumatycznych wraz z wyposażeniem czy strzelnic wirtualnych. Policja i Straż Graniczna będą zapewniały wsparcie merytoryczne.

Minimalna liczba godzin zajęć z przygotowania do podjęcia służby w policji i straży granicznej realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym i technikum wynosi 170, w tym 51 godzin teoretycznych i 119 godzin praktycznych.

Jeśli chodzi o licea, w klasie pierwszej minimum to 30 godzin, w drugiej – 60 godzin, w trzeciej – 60 i w czwartej – 20 godzin. Program szkoleń w technikum wynosi 30 godzin w klasie pierwszej, 60 godzin w klasie drugiej, 30 godzin w trzeciej, kolejne 30 godzin w czwartej i 20 godzin w klasie piątej.