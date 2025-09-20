AntyPolacy chcą całkowitego zaorania prawdziwej historii Polski

- Reklama -

Nie milkną echa od głośnej już afery w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ws. wystawy „NASI CHŁOPCY” oraz usunięcia postaci, takich jak Św. Maksymilian Maria Kolbe, Rotmistrz Witold Pilecki czy Rodzina Ulmów z głównej ekspozycji. To drugie powinno stanowić dodatkowy wyrzut sumienia i ponury kontekst dla promocji historii „naszych” mieszkańców Pomorza Gdańskiego, którzy służyli w armii III Rzeszy. Komu przeszkadzają polscy bohaterowie narodowi?

Totalna degrengolada, przekręcanie historii Polski czy właściwie jej totalne wywrócenie do góry nogami, to tylko początek góry lodowej tej niesławnej ekipy.

Polak ZŁY, ale Niemiec dobry?

W przypadku słynnej wystawy NASI CHŁOPCY ewidentnie widać, że chodzi tu o wymazanie prawdziwej historii naszej nieszczęśliwej ojczyzny i wpisanie się w radykalnie antypolską narrację o „dobrym Niemcu” i „złym Polaku”. To o tyle straszne, że podobną narrację widzimy już w polskich szkołach, czyli KOMUŚ ewidentnie zależy na tym, by na każdym kroku deprecjonować Polskę już nie tyle w oczach międzynarodowych, ile w oczach zwyczajnych Polaków. Jeśli tego nie zatrzymamy, to obawiam się, że niedługo ta narracja będzie wyglądała tak: 1 września 1939 roku Niemcy wjechali do Polski na ratunek prześladowanym przez Polaków Żydom. Tak może być, jeśli nie powstrzymamy radykalnie antypolskich, antypaństwowych oszołomów.

Św. Maksymilian Kolbe, rodzina Ulmów i rtm. Pilecki zostali usunięci z wystawy Muzeum II Wojny Światowej! Ostrzegaliśmy, że tak to będzie wyglądało, a sam Tusk i jego antypolska banda będzie celowo wymazywać Polską tożsamość narodową i polskich bohaterów narodowych z kart historii RP. W mojej opinii taki jest cel: ZAORAĆ POLSKĘ I POLAKÓW także intelektualnie! Bez historii i kultury nie ma narodu. Proste!

Można programować masy pod własną modłę i nie zdziwię się, jak już wymażą wszystkie ważne polskie postaci i wydarzenia patriotyczno-historyczne i zaczną stawiać młodym za wzór patologię typu Bandera, Marks, Spinelli.

Powtarzam: to nie są żarty!

Nie zdziwię się, kiedy niedługo narracja będzie taka, że „to Polacy wywołali II Wojnę Światową, a Hitler w 1939 wysłał do Polski wojsko na ratunek Żydom prześladowanym przez ich oprawców, tych STRASZNYCH POLAKÓW”. Niemożliwe?! Przy tego typu radykalnie antypolskich władzach wszystko jest możliwe i zauważcie, jak pewne procesy przybierają na sile!

Historia zaorana i zmanipulowana

Niestety w demokracji tak to wygląda. Na Tuska i jego antypolską koalicję głosują ludzie, którzy nie chcą mieć państwa, nie utożsamiają się z Polską, pragną być homo-sovieticus tzw. unijczykami, czyli są radykalnymi przeciwnikami niepodległości, suwerenności RP i polskiego interesu narodowego.

Pytanie, czy są w większości i wszystko jest stracone? W mojej opinii NIE.

Być może nadejdzie okres, że prawdziwej historii Polski dzieci będą uczone w domach, jak to było w przypadku ZBRODNI KATYŃSKIEJ za komuny czy Rzezi Wołyńskiej obecnie.

Pamiętajcie, jaki jest cel: Polska ma być montownią dla innych nacji, a Polak robolem bez własności i majętności. Oczywiście będzie go stać na to, by się od czasu do czasu upić, pojechać nad morze raz na kilka lat i od czasu do czasu zjeść jakiegoś fastfooda, ale nic poza tym. Masz być uśmiechniętym niewolnikiem i robić na dobrobyt obcych, nie na swój, swojego kraju czy rodziny. Marksistowskie programowanie NOWYCH unijczyków trwa w najlepsze i tylko od NAS zależy, czy powstrzymamy to zło, czy też grzecznie się mu poddamy.

Polacy zostaną całkowicie wynarodowieni?

Pytanie jest wybitnie proste: czy Polacy chcą mieć suwerenne i niepodległe państwo, w którym sami o sobie stanowią, czy też nie, wolą być zarządzani przez zdrajców i obcych?! Zauważcie, że nie ma ani jednej dziedziny życia obecnie w Polsce, która by funkcjonowała choćby poprawnie. Wszędzie jest zapaść, patologia i kompletny rozkład. Taki jest ich cel: całkowity rozkład państwa polskiego! Albo to powstrzymamy, albo nas nie ma, wybór jest wybitnie prosty.