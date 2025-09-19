WIDEO
TEMAT DNIA

Przemoc domowa, groźby, naruszenie nietykalności i uszczerbek na zdrowiu. Kolejny Ukrainiec będzie deportowany

-

Autor: DC
policja
Policja. Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
„Wieliccy Kryminalni wspólnie z policjantami z Gdowa zatrzymali obywatela Ukrainy stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa” – poinformowała KPP w Wieliczce. Ukrainiec miał już na swoim koncie „liczne przestępstwa oraz wykroczenia popełnione na terenie Polski”, w tym stosowanie przemocy domowej.

41-letni Ukrainiec mieszkający w pow. wielickim dopuścił się szeregu przestępstw i wykroczeń. Działania w związku z nim pojęli wieliccy kryminalni z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Gdowie.

„Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach istniały uzasadnione przesłanki do skierowania wobec niego wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia” – czytamy w komunikacie policji.

Wskazano, że Ukrainiec „ma na swoim koncie liczne przestępstwa oraz wykroczenia popełnione na terenie Polski”.

„41-latek znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką m.in. kierował do niej groźby karalne pozbawienia życia, naruszył nietykalność cielesną, spowodował średni uszczerbek na zdrowiu. Mężczyzna znieważył również funkcjonariusza publicznego” – poinformowała KPP w Wieliczce.

Ukrainiec został już prawomocnie skazany. Ze względu na „brak poszanowania prawa przez 41-latka, którego zachowanie w sposób istotny wpływa na bezpieczeństwo i porządek publiczny”, wieliccy policjanci postanowili go zatrzymać.

Sporządzono dokumentację, następnie doprowadzono go do placówki Straży Granicznej w Zakopanem.

„Aktualnie obywatel Ukrainy przebywa w areszcie dla cudzoziemców, gdzie oczekuje na dalsze decyzje administracyjne związane z jego powrotem do kraju pochodzenia” – czytamy w komunikacie KPP w Wieliczce.

Źródło:wieliczka.policja.gov.pl
