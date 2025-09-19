Piotr Korczarowski zostanie ojcem? Marianna Schreiber zabiera głos ws. doniesień o ciąży. OSTRO krytykuje sakiewiczówkę

- Reklama -

Portal należący do sakiewiczówki przekazał, że Marianna Schreiber jest w ciąży. Sama zainteresowana zabrała głos w tej sprawie.

Marianna Schreiber, żona Łukasza Schreibera, niedawno zakończyła związek cywilno-prawny ze swoim mężem. Teraz należący do Telewizji Republika serwis plotkarski „Blask Online” zainteresował się celebrytką ponownie.

Według „Blasku”, Marianna Schreiber ma być w ciąży. W przekazie medialnym pojawiają się też informacje, że ma ona nadal być w związku z Piotrem Korczarowskim.

Korczarowski ostatnio zszokował wielu odbiorców informacją o wzięciu udziału we freak fighcie. 11 października tego roku „zawalczy” ze zmiennopłciowcem, który współpracował wcześniej z piosenkarką Dorotą Rabczewską „Dodą”.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Informację tę niestety potwierdzono. Więcej o tym w artykule poniżej.

Informacje o ciąży Schreiber w kontekście tego wszystkiego wskazywałyby, że Piotr Korczarowski będzie ojcem dziecka. Sama Marianna Schreiber zabrała głos w tej sprawie, stanowczo krytykując media Tomasza Sakiewicza.

W relacji na Instagramie celebrytka opublikowała fragment materiału TV Republika, gdzie przedstawiono newsa na temat jej rzekomej ciąży. Schreiber zdementowała te doniesienia i zażądała przeprosin.

„’Marianna Schreiber jest w ciąży!’ Jest to na dziś równie prawdopodobne jak to, że osoby z Telewizji Republika zdobyłyby godność i szacunek do samych siebie. Macie jeden dzień na PRZEPROSINY za konfabulowanie wiadomości na mój temat – w głównym wydaniu wiadomości. TYLE MÓWICIE O RODZICIELSTWIE, o szacunku do kobiety, a w tym momencie zostałam przez Was potraktowana gorzej JAK SZMATA. Wysyłam do Was pozew. Przesadziliście. Zegar tyka, zreflektujcie się i po prostu przeproście” – napisała Marianna Schreiber.

„PS. Nie mam wątpliwości, że Wasz brak wiarygodności Wam na to nie pozwoli” – dodała Schreiber.

W kolejnej relacji napisała, że „chciałabym być w ciąży, ale aktualnie nie jestem”.