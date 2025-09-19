WIDEO
Braun i Skalski w Kielcach. Sommer w Sosnowcu. Weekend spotkań!

-

Autor: ADW

Targi książki, spotkania autorskie, przemowy polityków (Braun, Fritz, Skalik), występy artystyczne, atrakcje dla dzieci oraz mnóstwo jedzenia – oto wybrane atrakcje rodzinnego pikniku, który w najbliższą sobotę (20 września), w Kielcach, organizuje Konfederacja Korony Polskiej. Impreza potrwa około 7 godzin (12:00-19:00), a wstęp na nią jest – oczywiście – wolny.

Pojawimy się na niej także my! Autorów naszego portalu i papierowego „Najwyższego Czasu!” reprezentować będzie m.in. Marek Skalski, który razem z liderem „Korony…” napisał książkę „1000 lat Polski według Brauna„. W NCZ! wydał także „Sybiraków„, „Płonące granice” oraz „Na kraj świata„.

Również w sobotę, w Sosnowcu, niespełna 160 km. od Kielc, Targi Książki Patriotycznej organizuje Leszek Szymowski. Ta cykliczna impreza zrzesza niepoprawne politycznie wydawnictwa patriotyczne. Wśród wystawców pojawi się prof. Jerzy Robert Nowak, Tomasz Cukiernik, prof. Adam Wielomski, Justy Kulińska, a także redaktor naczelny NCZ! Tomasz Sommer. Na imprezie będzie można nabyć z autografem m.in. jego książkę „Dzieci operacji antypolskiej mówią„, która pokazuje mało znane, niezwykle wstrząsające, sowieckie ludobójstwo nad Polakach.

SOBOTA, 20 WRZEŚNIA:

SOSNOWIEC (ul. Narutowicza 59): Targi Książki Patriotycznej z Tomaszem Sommerem
KIELCE (muszla koncertowa w parku im. Staszica): wielki PIKNIK RODZINNY z targami książki i spotkaniami autorskimi. NCZ! będzie reprezentował http://m.in/. Marek Skalski.

