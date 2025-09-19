Kierowcy muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. Od dziś nowe stawki badań technicznych

- Reklama -

W piątek, 19 września, weszły w życie wyższe stawki za obowiązkowe okresowe badania techniczne pojazdów. W przypadku samochodów osobowych opłata wzrosła o połowę.

Resort infrastruktury przekonuje, że podwyżka jest konieczna, bo nie było jej od 20 lat. Nowe stawki zostały określone zostały tak, by odzwierciedlić „realne koszty prowadzenia działalności diagnostycznej”.

Najważniejsza zmiana dotyczy samochodów osobowych. Obowiązująca od piątku opłata za badanie techniczne została podniesiona z 98 do 149 zł.

Wyższe stawki wprowadzono też dla innych pojazdów: stawka za motocykle i ciągniki rolnicze wzrosła do 94 zł (wcześniej 62 zł), motorowery do 76 zł (wcześniej 50 zł), samochody ciężarowe i specjalne, ciągniki siodłowe o DMC 3,5–16 t do 234 zł (wcześniej 153 zł), a powyżej 16 t do 269 zł (wcześniej 176 zł). Z kolei stawka za przyczepy ciężarowe i specjalne do 3,5 t wynosi teraz 119 zł (wcześniej 78 zł). Badanie specjalistyczne instalacji do zasilania gazem kosztuje 96 zł (wcześniej 63 zł), zatem w przypadku samochodu osobowego stawka za badanie wyposażonego w nią pojazdu wynosi w sumie 245 zł (wcześniej 161 zł, tj. 98 zł za przegląd samochodu i 63 zł za instalację gazową).