Braun i Sommer o zawiadomieniu ws. Sikorskiego. „Wojny chcą RZEŹNICY Zełeńskiego, Netanjahu i Donald Tusk” [VIDEO]

Grzegorz Braun na kanale Tomasza Sommera na Rumble opowiadał o złożeniu przez Janusza Korwin-Mikkego zgłoszenia do prokuratury na Radosława Sikorskiego. Lider KKP wskazał, kto może być mocno zainteresowany kontynuacją wojny na Ukrainie i wepchnięcia w nią Polaków.

W piątek Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke złożyli zawiadomienie do prokuratury na Radosława Sikorskiego. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.

– Powiedz jeszcze o tej dzisiejszej sprawie, czyli o doniesieniu do prokuratury na Radosława Sikorskiego – zapytał w trakcie programu dr Tomasz Sommer.

Grzegorz Braun zaznaczył, że doniesienie „jest napisane, złożone przez pana prezesa Korwina [Korwin-Mikkego – red. nczas]”.

– Ja miałem zaszczyt i przyjemność tylko anonsować ten akt na wspólnej z panem prezesem konferencji prasowej pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. I może ktoś powiedzieć „no tak, no to jest takie tutaj, prawda, trochę szarpanie tygrysa za wąsy, a trochę taki, prawda, no jakiś strzał na wiwat”. Nie, szanowni państwo, to jest ważne, żeby dyktować do protokołu przed sądem historii, a może jednak i doczesnym sądem w trybie karnym, żeby dyktować ten głos sprzeciwu – powiedział lider KKP.

– Otóż my się sprzeciwiamy wpychaniu Polski w wojnę, sprzeciwiamy się kontynuacji polityki czynienia z Polaków grubych płatników wojny ukraińskiej, a teraz polityki, bo to nabrzmiało w ubiegłym tygodniu, całkiem na poważnie i całkiem bezpośrednio, bezpardonowo wciągania Polski w wojnę poprzez tworzenie pretekstu do wysłania polskiego żołnierza na Ukrainę – kontynuował.

– Bo przecież na tym w końcu stanęło. I wprawdzie skompromitowała się zaraz ta prowokacja w prowokacji z „ruskimi” dronami, prawda? Ale widzimy, że władza idzie w zaparte – ocenił Braun.

Następnie ostrzegł, że „to są bardzo niebezpieczne zwiastuny”.

– To, że pojechał minister obrony „Kosiniak z Kamyszem”, z plecakiem ucieczkowym, pojechał do Kijowa i podpisał coś tam, że tam będą się nasi ludzie szkolić na Ukrainie, że wcześniej prezydent Nawrocki – chociaż pierwotnie się oględnie wypowiedział – no to potem przestał się wypowiadać oględnie i włączył się w tę retorykę taką jedności wszystkich formacji, w obliczu wspólnego zagrożenia, bo i takie nuty tam zabrzmiały, że tam się dobrze współpracuje z rządem Donalda Tuska. No rząd Donalda Tuska współuczestniczył i współtworzył antypolską prowokację. Ta wojna dronowa cała, no chyba tutaj rozebraliście to już na części pierwsze i opowiadaliście o tym, co się wydarzyło – powiedział Grzegorz Braun.

– Była to prowokacja z wielkim uszczerbkiem bezpieczeństwa i autorytetu państwa polskiego. To, że pokazał minister Bosacki w ONZ tę, gołą więźbę dachową na budynku tam na ścianie wschodniej. No, szanowni państwo, nie da się oszacować strat, jakie to przynosi autorytetowi Polski. To jest bajka. „Wilki, wilki” woła, prawda, pastuszek, głuptaczek. I potem, kiedy rzeczywiście pojawiło się zagrożenie, no to już nikt nie przyszedł z pomocą. No to taką akcję wykonali – mówił dalej gość Tomasza Sommera.

– Dlaczego polskich żołnierzy nie należy pod żadnym pretekstem puszczać na Ukrainę? Dlatego, że tam będą oni podani jak na tacy do następnych prowokacji. Czy to jakaś Wyspa Węży, czy jakaś Bucza, czy… Nie ma dalej śledztwa międzynarodowego w sprawie zbrodni w Buczy, chciałem zauważyć. Nie było… I nie ma – wtrącił lider KKP.

– Więc gdyby tam się rozegrała jakaś, nie daj Boże, krwawa prowokacja, no to wtedy już być może wzmożenie wojenne wymogłoby takim szantażem moralnym, wymogłoby na Polakach przyzwolenie szersze na to, żeby nas w tę wojnę angażować – stwierdził Braun.

– Kto tym jest zainteresowany? Jest tym zainteresowany oczywiście Zełeński i jego rzeźnicy. Oczywiście Netanjahu i jego rzeźnicy są zainteresowani tym, żeby przykryć przykre obrazy z Gazy jakimiś innymi szokującymi treściami, żeby odwrócić uwagę opinii światowej publicznej od tego horroru, który się w Gazie rozgrywa, od ludobójczej akcji państwa położonego w Palestynie na Palestyńczykach i przenieść tę uwagę na jakąś inną, nie daj Boże, katastrofę – wyjaśnił lider KKP.

– No i jest oczywiście zainteresowana prolongatą tej wojny koalicja chętnych europejska: Berlin, Paryż, Londyn. Londyn poza eurokołchozem formalnie, ale w koalicji chętnych jak najbardziej. Brytyjczycy – renomowani podżegacze wojenni, specjaliści od popychania mniej wartościowych narodów Europy Środkowej pod kosiarkę – podkreślił.

– No i jest zainteresowany Donald Tusk – zaznaczył Grzegorz Braun.

