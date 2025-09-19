WIDEO
Idzie „młodość”. Powstają nowe partie polityczne. Zapowiadają wejście do Sejmu

-

Autor: KM
joanna senyszyn
Joanna Senyszyn / fot. YT / Telewizja Republika
76-letnia Joanna Senyszyn złożyła wniosek o rejestrację swojej partii Nowa Fala. Nie ona jedna, bo nową formację zakłada też 66-letni senator Wadim Tyszkiewicz.

Moim celem jest wprowadzenie do Sejmu przynajmniej 50 posłanek i posłów – powiedziała „Rzeczpospolitej” Joanna Senyszyn, która politycznie „odkurzyła się” podczas ostatniej kampanii prezydenckiej.

Jej budowę zapowiedziała już po wyborach prezydenckich. Na początku sierpnia „Rz” poinformowała, jaką będzie nosić nazwę: Nowa Fala Profesor Senyszyn. Dziś ma już swoje logo, a przede wszystkim – złożony w sądzie wniosek o rejestrację partii, poparty przez ponad tysiąc osób. – Złożyliśmy go 28 sierpnia w samo południe – przekazała Senyszyn.

Nie jest to jedyna nowa partia zakładana przez znanych polityków. Swoją pierwszą konferencję prasową zorganizowali twórcy partii Nowa Polska, czyli senatorowie z koła Niezależni i Samorządni – Wadim Tyszkiewicz, Andrzej Dziuba i Zygmunt Frankiewicz, a także m.in. burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska i prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Tyszkiewicz wniosek o rejestrację partii złożył 10 września. – Wybory prezydenckie pokazały, że Platforma Obywatelska łącznie z koalicjantami nie jest już w stanie zatrzymać marszu PiS do przejęcia władzy za dwa lata. I potrzebna jest nowa siła, na którą wyborcy będą mogli z przyjemnością zagłosować – uważa Joanna Senyszyn. – O stworzeniu partii, odpowiadającej na głosy środowisk samorządowych i przedsiębiorców, myśleliśmy od dłuższego czasu. M.in. temu miał służyć ruch samorządowy Tak! Dla Polski – powiedział gazecie senator Tyszkiewicz.

Źródło:PAP/Rzeczpospolita
