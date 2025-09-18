WIDEO
Nocna prohibicja w Warszawie. Mieszkańcy stolicy: „Hańba!”

Autor: MS
Panorama Warszawy.
Panorama Warszawy. / Fot. PAP
Na czwartkowej sesji radni przyjęli zaproponowane przez klub KO stanowisko m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu na terenie całego miasta.

Za przyjęciem stanowiska było 36 radnych, przeciw było ośmiu, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Stanowisko wskazuje na potrzebę wdrożenia warszawskiego programu „bezpiecznej nocy” zawierającego m.in. mapowanie miejsc uciążliwych, wprowadzenia programu „odpowiedzialny sprzedawca”, dodatkowych kampanii edukacyjnych, a także pilotażowego ograniczenia sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ.

Propozycję stanowiska skrytykowali obecni na sesji mieszkancy, którzy skandowali: Hańba, hańba!

(PAP)

