WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolitykaRoszada na górze, Hołownia na dnie. Tylko cztery partie w Sejmie
TEMAT DNIAWiadomościPolityka

Roszada na górze, Hołownia na dnie. Tylko cztery partie w Sejmie [SONDAŻ]

-

Autor: KM
Sejm.
Sejm. / Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu
- Reklama -

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, największe poparcie zdobyłaby KO, która uzyskała 32,3 proc. głosów – wynika z sondażu United Surveys dla WP. PiS uzyskało 30,7 proc. głosów, Konfederacja Wolność i Niepodległość – 13,8 proc., a Lewica – 6,8 proc.

Respondentom zadano pytanie, na którą partię polityczną oddaliby głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę.

WP zauważa, że wyniki badania stanowią dużą zmianę w porównaniu z wcześniejszym sondażem z początku września – dzięki wzrostowi poparcia o 5,2 pkt proc. Koalicja Obywatelska zajęła pierwsze miejsce w sondażu, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, którego poparcie wzrosło o 1,7 pkt. proc.

Na trzecim miejscu utrzymała się Konfederacja z poparciem 13,8 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt. proc.).

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

Ostatnim ugrupowaniem – poza KO, PiS i Konfederacją Wolność i Niepodległość – które weszłoby do Sejmu, byłaby Lewica (6,8 proc. głosów; spadek poparcia o 0,6 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,5 proc. poparcia, wzrost o 1,4 pkt proc.), PSL (3,8 proc. poparcia, spadek o 0,1 pkt proc.), Razem (1,2 proc. głosów, spadek o 2 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1 proc. poparcia, spadek o 2,4 pkt proc.).

Odpowiedź „nie wiem/ trudno powiedzieć” wybrało 5,9 proc. badanych (spadek o 3,8 pkt proc.).

W oparciu o kalkulacje prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wirtualna Polska wyliczyła, że – zakładając takie rozłożenie poparcia – podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska – 189 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość – 178 mandatów, Konfederacja – 69 mandatów, Lewica – 24 mandaty.

„W takim układzie PiS wraz z Konfederacją dysponowałoby w sumie 247 mandatami, a KO razem z Lewicą miałaby 213 miejsc. W porównaniu z sondażem z początku września KO z Lewicą uzyskałyby więcej mandatów (wówczas były to 194 mandaty), jednak wciąż byłoby to za mało, aby osiągnąć sejmową większość” – wskazało WP.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 13-15 września 2025 roku na próbie 1000 osób metodą CATI&CAWI.

Źródło:PAP
Poprzedni artykuł
Afera dekady. Jej rodzicami są PiS i PO
Następny artykuł
Tajemniczy list Trumpa do Nawrockiego. „Czekamy aż kierownik Klich prześle go do Kancelarii”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU