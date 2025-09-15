WIDEO
Stanowski chce odebrania orderu Schnepfowi. Jest głos z pałacu prezydenckiego

Autor: DC
Krzysztof Stanowski i Dorota Wysocka-Schnepf.
Krzysztof Stanowski i Dorota Wysocka-Schnepf. / Fot. PAP/TVP Info-screen (kolaż)
Krzysztof Stanowski na Kanale Zero wysunął postulat, by odebrać nieżyjącemu Maksymilianowi Schnepfowi, żołnierzowi komunistycznego marionetkowego państwa PRL, order Virtuti Militari. Do sprawy odniosła się urzędnik prezydenta ds. odznaczeń i orderów.

Kilka dni temu prawnicy Doroty Wysockiej-Schnepf skierowali pismo przedprocesowe do Krzysztofa Stanowskiego, Roberta Mazurka i Kanału Zero. Żądają przeprosin i zapłaty 100 tys. zł zadośćuczynienia dla syna Wysockiej-Schnepf.

Chodzi o materiały, gdzie Stanowski i Mazurek opowiadali o udziale teścia Maksymiliana Schnepfa, teścia Doroty Wysockiej-Schnepf w Obławie Augustowskiej. Stanowski wspomniał, że Wysocka-Schnepf i jej mąż swojemu synowi dali na imię Maksymilian.

Stanowski odmówił przeprosin. Postulował też odebranie orderu Virtuti Militari Schenpfowi.

– Powinno być odebrane właśnie po to, żeby pani nie mogła dezinformować, że mamy tu do czynienia z jakimś wybitnym polskim patriotą, a nie gościem, który brał udział w Obławie Augustowskiej – mówił na Kanale Zero Krzysztof Stanowski.

– To by była misja publiczna Telewizji Polskiej, gdyby transmitowali pani minę w momencie ogłoszenia, że teść stracił to PRL-owskie sowieckie Virtuti Militari. Chciałbym to zobaczyć, zapłaciłbym za to naprawdę dużo pieniędzy – dodał.

„Musiałaby mi pani akumulator do jajec przyczepić…”. Stanowski nie przeprosi Wysockiej-Schnepf i chce otwartego procesu

Do sprawy odniosła się Agnieszka Jędrzak, prezydencka minister w Kancelarii Prezydenta RP, Biuro Odznaczeń i Nominacji.

„W odpowiedzi na apel @K_Stanowski o odebranie VM jednemu ze sprawców Obławy Augustowskiej: mimo zawłaszczonych nazw, ordery przyznawane w PRL nie były odznaczeniami II RP (na tym KW data 1944 zamiast 1920, orzeł bez korony)” – napisała na X Jędrzak.

„Odebranie orderu potwierdziłoby, że został przyznany” – dodała.

 

