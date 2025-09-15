Ksiądz poświęcił masońską tablicę. Stanowcza reakcja zakonu

- Reklama -

Ksiądz zawieszony w czynnościach kapłańskich po poświęceniu masońskiej tablicy. Duchowny początkowo miał nie być świadomy charakteru uroczystości. Sprawa jest wyjaśniania ze względu na publiczne zgorszenie, jakie wywołała.

Do zdarzenia doszło w mieście Ormoc na Filipinach. Ks. Libby Daños ze zgromadzenia augustianów bosych poświęcił tablicę – jak się okazało, masońską. Znajdowały się na niej kielnia i cyrkiel oraz numer loży wolnomularskiej z miasta.

Choć wydarzenie to miało miejsce 9 sierpnia, to głośno o nim zrobiło się nieco później. Internet zalały zdjęcia, mające pokazywać jak ksiądz święci tablicę. Jednak – jak podkreślają media – jakość obrazków nie daje pewności, czy są one prawdziwe. Wiadomo natomiast, że ceremonia faktycznie się odbyła.

Ks. Daños został ukarany, o czym poinformował przeor Luigi Kerschbamer. Według oświadczenia, ksiądz miał wyrazić skruchę. Ponadto współpracuje w postępowaniu dotyczącym sprawy. Kapłan miał nie zdawać sobie sprawy z tego, w czym uczestniczy.

Ksiądz został zawieszony. Jego zakon powołał się przy tym na wielowiekową naukę Kościoła – a zgodnie z nią masoneria „jest fundamentalnie niezgodna z doktryną katolicką”. Przypomniano, że Stolica Apostolska powtórzyła to nauczanie w listopadzie 2023 r.