TEMAT DNIAWiadomościŚwiat

Ksiądz poświęcił masońską tablicę. Stanowcza reakcja zakonu

-

Autor: MMP
Masoneria, wolnomularstwo, masoni, sztuka królewska
Symbole masońskie Fot. Pixabay
Ksiądz zawieszony w czynnościach kapłańskich po poświęceniu masońskiej tablicy. Duchowny początkowo miał nie być świadomy charakteru uroczystości. Sprawa jest wyjaśniania ze względu na publiczne zgorszenie, jakie wywołała.

Do zdarzenia doszło w mieście Ormoc na Filipinach. Ks. Libby Daños ze zgromadzenia augustianów bosych poświęcił tablicę – jak się okazało, masońską. Znajdowały się na niej kielnia i cyrkiel oraz numer loży wolnomularskiej z miasta.

Choć wydarzenie to miało miejsce 9 sierpnia, to głośno o nim zrobiło się nieco później. Internet zalały zdjęcia, mające pokazywać jak ksiądz święci tablicę. Jednak – jak podkreślają media – jakość obrazków nie daje pewności, czy są one prawdziwe. Wiadomo natomiast, że ceremonia faktycznie się odbyła.

Ks. Daños został ukarany, o czym poinformował przeor Luigi Kerschbamer. Według oświadczenia, ksiądz miał wyrazić skruchę. Ponadto współpracuje w postępowaniu dotyczącym sprawy. Kapłan miał nie zdawać sobie sprawy z tego, w czym uczestniczy.

Ksiądz został zawieszony. Jego zakon powołał się przy tym na wielowiekową naukę Kościoła – a zgodnie z nią masoneria „jest fundamentalnie niezgodna z doktryną katolicką”. Przypomniano, że Stolica Apostolska powtórzyła to nauczanie w listopadzie 2023 r.

Źródło:lifesitenews.com/opoka.org.pl
