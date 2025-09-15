Niemiecki rząd: Kwestia reparacji wojennych dla Polski zamknięta. Potrzebujemy nowego ujęcia

- Reklama -

Pełnomocnik rządu RFN ds. współpracy z Polską Knut Abraham oświadczył w poniedziałek, że kwestia reparacji wojennych została prawnie zamknięta. Zaznaczył jednak, że potrzebne jest „nowoczesne przełożenie” historycznego zobowiązania wobec Polski, np. w formie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa.

W przeddzień wizyty prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Berlinie Abraham w rozmowie z portalem sieci redakcji regionalnych i lokalnych RND podkreślił, że potrzebne jest „nowoczesne przełożenie zobowiązania Niemiec”. „W przeciwieństwie do tamtych czasów, kiedy Polska była ofiarą, obecnie Niemcy i Polska wspierają się nawzajem. Musimy to również potwierdzić militarnie i finansowo” – wskazał. Zdaniem Abrahama w ten sposób można by połączyć aktualną kwestię bezpieczeństwa z historycznym zobowiązaniem.

„Przesłaniem dla polskiego prezydenta powinno być to, że każde wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oznacza wzmocnienie bezpieczeństwa Niemiec, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc finansową, systemy uzbrojenia czy jednostki Bundeswehry” – powiedział Abraham.

Dla Niemiec reparacje to temat zamknięty

Niemiecki pełnomocnik ds. współpracy z Polską potwierdził stanowisko rządu RFN, że kwestia reparacji wojennych została prawnie zamknięta.

Twierdzi, że wystarczy pomnik poświęcony polskim ofiarom nazizmu i ofiarom niemieckiej okupacji i terroru w Polsce w latach 1939-1945 w miejscu dawnej opery Krolla w Berlinie. W czerwcu odsłonięto tymczasowe miejsce pamięci. „Nie można lekceważyć symboliki przyznania Polsce tak prominentnego miejsca w Berlinie dla upamiętnienia bezprecedensowych zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej” – powiedział Abraham.

Nawrocki w Berlinie

W kontekście ostatniego wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski podkreślił, że w obecnej sytuacji Niemcy i Polska jako partnerzy NATO powinni wspierać się nawzajem. „To powinno być głównym tematem spotkania, a nie kwestie budzące konflikty” – dodał Abraham.

Zastępca rzecznika rządu Niemiec Steffen Meyer oświadczył w poniedziałek, że Polska i Niemcy muszą ściśle współpracować w kwestiach polityki bezpieczeństwa. Zaznaczył przy tym, że „bezpośrednia wymiana z (prezydentem Polski Karolem – red.) Nawrockim jest bardzo ważna dla rządu Niemiec”.

Prezydent Nawrocki odbędzie we wtorek inauguracyjną wizytę w Berlinie, podczas której spotka się z prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i z kanclerzem Friedrichem Merzem.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział na początku września w Studiu PAP, że prezydent Nawrocki na spotkaniu z prezydentem Steinmeierem będzie się dopominał o reparacje wojenne. Dodał, że chodzi o zwrot dóbr kultury i wypłatę odszkodowań.

Niemcy odrzucają żądania reparacji wojennych. Zdaniem rządu RFN kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta pod względem prawnym i Berlin nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Również prezydent Steinmeier wielokrotnie potwierdzał to stanowisko.