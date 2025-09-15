Czy NATO nas obroni? Ponad połowa Polaków wierzy, że… [SONDAŻ]

- Reklama -

Większość Polaków wierzy, że w razie napaści NATO stanie w naszej obronie. Co trzeci badany jednak uważa, że sojusznicy nas porzucą.

„Czy wierzysz, że nasi sojusznicy (np. USA, Niemcy, Francja) pomogą nam w przypadku ataku Rosji na Polskę?” – tak brzmiało pytanie Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”.

67 proc. badanych odpowiedziało „tak”. Dość sporo, bo 33 proc. było przeciwnego zdania.

– To pokazuje też bardzo duże zaufanie w sojusz jako siłę militarną i polityczną. Znacznie większe niż np. wobec Unii Europejskiej. Nawet w sytuacji, gdy USA, będące główną siłą militarną NATO, zdają się dziś politycznie lawirować, spójność sojuszu jako całości zdaje się być niezachwiana. To jest zauważane nie tylko przez Polaków, ale również przez Rosję – przekonywał Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego.

- Prośba o wsparcie - Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą! Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS! 10 zł 20 zł 30 zł

Dodał, że reakcja na drony określane jako rosyjskie ma wskazywać, że „to zasadna ocena”. Chodzi o uruchomioną operację „Wschodnia Straż”.

– Robimy to, by wzmocnić pozycję na wschodniej flance. Operacja będzie wykorzystywać szeroką gamę zasobów sojuszników, w tym Danii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów – mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

– Obrona wschodniej flanki jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego mamy siły lądowe rozmieszczone w ośmiu krajach. Wszyscy sojusznicy wspierają te kontyngenty i mamy plany, aby zwiększać naszą obecność, gdy tylko będzie to niezbędne – dodał.

Zaznaczył, że „dotyczy to obrony przeciwlotniczej, systemów powietrznych i lądowych”.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11.09.2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków.

Warto zwrócić uwagę, że 33 proc. osób niewierzących w pomoc to dość sporo. Odsetek ten może znacząco wzrosnąć po wypowiedzi szefa MSZ III RP Radosława Sikorskiego.

Polityk, by realizować ukraińską agendę, podważył skuteczność NATO. W rozmowie z niemieckimi mediami ocenił, że art. 5 NATO jest „bardzo nieprecyzyjny” i właściwie nie gwarantuje żadnej reakcji sojuszników. Więcej o tym przeczytacie w artykule poniżej.