Tylko cztery partie w Sejmie. Świetne wieści dla obu Konfederacji, koalicjanci Tuska szorują po dnie [SONDAŻ]

Najwięcej zyskuje Konfederacja Wolność i Niepodległość, do Sejmu wchodzi Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, a poza Sejmem są wszystkie partie lewicowe oraz koalicjanci Donalda Tuska – wynika z najnowszego sondażu opublikowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.

Z sondażu OGB wynika, że wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 34,52 proc. To wzrost o 1,2 pp.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 30,82 proc. ankietowanych. Partii Jarosława Kaczyńskiego nieznacznie wzrosło poparcie – o 0,2 pp.

Największy wzrost – o 1,5 pp. – notuje Konfederacja Wolność i Niepodległość. Na partię, której liderami są Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, planuje głosować 16,86 proc. Polaków.

Do Sejmu wchodzi także Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Brauna cieszy się poparciem na poziomie 6,48 proc. i jest wyższe o 1,1 pp. niż w poprzednim sondażu.

Tuż pod progiem wyborczym znalazła się Nowa Lewica – 4,74 proc. (spadek o 0,3 pp.). Na kolejnym miejscu uplasowała się kolejna partia lewicowa – Razem. Zandberg i spółka mogą liczyć na 2,64 proc. głosów (spadek o 0,7 pp.).

Na szarym dnie znajduje dawna Trzecia Droga. Polska 2050 uzyskała w sondażu 2,22 proc. (spadek o 1,3 pp.), a Polskie Stronnictwo Ludowe 1,72 proc. (spadek o 1,7 pp.).

Gdyby takie były rzeczywiste wyniki wyborów parlamentarnych, szeroko rozumiana prawica miałaby prawdopodobnie nawet większością pozwalającą zmienić konstytucję.