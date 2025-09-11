Braun, Sommer, Fritz, Skalski, Kowalczak i inni. Pikniki i targi książki już w najbliższy weekend w Wielkopolsce i Zachodniopomorskim

W piątek 12 września w Szreniawie koło Poznania odbędzie się Piknik Rodzinny organizowany przez Konfederację Korony Polskiej (KKP). Na wydarzenia zapraszają Grzegorz Braun i Sławomir Sala. Będzie to pierwsza z imprez weekendu od 12 do 14 września.
„Rolnicy to sól naszej ziemi. Tu jest Polska!” – zachęcają organizatorzy imprezy.
Pierwszy Piknik Rodzinny odbędzie się w Szreniawie koło Poznania 12 września o godz. 17 przy ul. Dworcowej 5. Znajduje się tam Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.
Już JUTRO (PIĄTEK!), pod POZNANIEM (Szreniawa), spotkanie otwarte z Grzegorzem Braunem! Na pikniku pojawię się także ja oraz prof. Piotr Kowalczak.
PIĄTEK (12.09), OD 17:00:
Szreniawa k. Poznania, ul. Dworcowa 5
SOBOTA (13.09)
OD 11:00: Stara Łubianka k. Piły, ul. Podgórna…
— Tomasz Sommer (@1972tomek) September 11, 2025
KKP zapowiada, że wśród atrakcji znajdą się m.in.: dmuchańce, stoiska ze zdrową żywnością od polskich rolników, koła gospodyń wiejskich, przemówienia rolników, społeczników i polityków, konkursy i zabawy a także tańce i śpiewy.
Na każdej z imprez będzie można nabyć niezależne prawicowe publikacje, a w Szreniawie pojawi się redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer i prof. Piotr Kowalczak, autor demaskującego klimatyczne mity dzieła „Zmiany klimatu”.
13 września Piknik Rodzinny odbędzie się w Starej Łubiance koło Piły przy ul. Podgórnej 6 na stadionie przy Świetlicy. Start o godz. 11. Obecny będzie także Grzegorz Braun.
Tego samego dnia Piknik Rodzinny będzie miał miejsce o godz. 17 w Koszalinie na Terenach Podożynkowych. Dokładne miejsce to Giełda. Wjazd od ul. Rekreacyjnej.
💢 @KoronaKoszalin: Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa 13 września do Koszalina 👌 Tereny Podożynkowe, Giełda Koszalin.
Na organizowanym przez Konfederację Korony Polskiej pikniku będziemy mogli spotkać się z posłami Korony! 🙏 @GrzegorzBraun_, @Wlodek_Skalik,… pic.twitter.com/QFY1PAgsPN
— Konfederacja Korony Polskiej (@KoronyPolskiej) September 9, 2025
14 września w niedzielę Piknik Rodzinny odbędzie się w Szczecinie. Rozpocznie się o godz. 15 w Jelenim Stawie. Wśród prelegentów będzie publicysta „Najwyższego Czasu!” Marek Skalski.
zaprasza na Piknik z Grzegorzem Braunem. 14 września 2025 r., czyli już w najbliższą niedzielę 😍 #Szczecin Kijewo, Jeleni Staw, ul. Sowia. Organizatorzy przewidują atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych!
— Konfederacja Korony Polskiej (@KoronyPolskiej) September 10, 2025