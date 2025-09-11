WIDEO
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaBraun, Sommer, Fritz, Skalski, Kowalczak i inni. Pikniki i targi książki już...
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Braun, Sommer, Fritz, Skalski, Kowalczak i inni. Pikniki i targi książki już w najbliższy weekend w Wielkopolsce i Zachodniopomorskim

-

Autor: DC
- Reklama -

W piątek 12 września w Szreniawie koło Poznania odbędzie się Piknik Rodzinny organizowany przez Konfederację Korony Polskiej (KKP). Na wydarzenia zapraszają Grzegorz Braun i Sławomir Sala. Będzie to pierwsza z imprez weekendu od 12 do 14 września.

„Rolnicy to sól naszej ziemi. Tu jest Polska!” – zachęcają organizatorzy imprezy.

Pierwszy Piknik Rodzinny odbędzie się w Szreniawie koło Poznania 12 września o godz. 17 przy ul. Dworcowej 5. Znajduje się tam Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

- Prośba o wsparcie -

Bez cenzury. Bez kompromisów. Dzięki Tobie i z Tobą!

Bezkompromisowo przedstawiamy prawdę o Polsce i Świecie bez względu na działania aktualnej cenzury. Nie chodzimy na kompromisy. Utrzymujemy się z reklam i Twojego wsparcia. Jeśli chcesz wolnych mediów – WESPRZYJ NAS!

KKP zapowiada, że wśród atrakcji znajdą się m.in.: dmuchańce, stoiska ze zdrową żywnością od polskich rolników, koła gospodyń wiejskich, przemówienia rolników, społeczników i polityków, konkursy i zabawy a także tańce i śpiewy.

Na każdej z imprez będzie można nabyć niezależne prawicowe publikacje, a w Szreniawie pojawi się redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer i prof. Piotr Kowalczak, autor demaskującego klimatyczne mity dzieła „Zmiany klimatu”.

13 września Piknik Rodzinny odbędzie się w Starej Łubiance koło Piły przy ul. Podgórnej 6 na stadionie przy Świetlicy. Start o godz. 11. Obecny będzie także Grzegorz Braun.

Tego samego dnia Piknik Rodzinny będzie miał miejsce o godz. 17 w Koszalinie na Terenach Podożynkowych. Dokładne miejsce to Giełda. Wjazd od ul. Rekreacyjnej.

14 września w niedzielę Piknik Rodzinny odbędzie się w Szczecinie. Rozpocznie się o godz. 15 w Jelenim Stawie. Wśród prelegentów będzie publicysta „Najwyższego Czasu!” Marek Skalski.

Źródło:X / nczas.info
Poprzedni artykuł
Wysłannik Trumpa: liczymy na uwolnienie wszystkich więźniów politycznych na Białorusi
Następny artykuł
Macron zmobilizował myśliwce do ochrony polskiego nieba

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Dominik Cwikła, Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU