Braun, Sommer, Fritz, Skalski, Kowalczak i inni. Pikniki i targi książki już w najbliższy weekend w Wielkopolsce i Zachodniopomorskim

W piątek 12 września w Szreniawie koło Poznania odbędzie się Piknik Rodzinny organizowany przez Konfederację Korony Polskiej (KKP). Na wydarzenia zapraszają Grzegorz Braun i Sławomir Sala. Będzie to pierwsza z imprez weekendu od 12 do 14 września.

„Rolnicy to sól naszej ziemi. Tu jest Polska!” – zachęcają organizatorzy imprezy.

Pierwszy Piknik Rodzinny odbędzie się w Szreniawie koło Poznania 12 września o godz. 17 przy ul. Dworcowej 5. Znajduje się tam Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Już JUTRO (PIĄTEK!), pod POZNANIEM (Szreniawa), spotkanie otwarte z Grzegorzem Braunem! Na pikniku pojawię się także ja oraz prof. Piotr Kowalczak. PIĄTEK (12.09), OD 17:00:

Szreniawa k. Poznania, ul. Dworcowa 5 SOBOTA (13.09)

Szreniawa k. Poznania, ul. Dworcowa 5 SOBOTA (13.09) OD 11:00: Stara Łubianka k. Piły, ul. Podgórna…

KKP zapowiada, że wśród atrakcji znajdą się m.in.: dmuchańce, stoiska ze zdrową żywnością od polskich rolników, koła gospodyń wiejskich, przemówienia rolników, społeczników i polityków, konkursy i zabawy a także tańce i śpiewy.

Na każdej z imprez będzie można nabyć niezależne prawicowe publikacje, a w Szreniawie pojawi się redaktor naczelny „Najwyższego CZASu!” Tomasz Sommer i prof. Piotr Kowalczak, autor demaskującego klimatyczne mity dzieła „Zmiany klimatu”.

13 września Piknik Rodzinny odbędzie się w Starej Łubiance koło Piły przy ul. Podgórnej 6 na stadionie przy Świetlicy. Start o godz. 11. Obecny będzie także Grzegorz Braun.

Tego samego dnia Piknik Rodzinny będzie miał miejsce o godz. 17 w Koszalinie na Terenach Podożynkowych. Dokładne miejsce to Giełda. Wjazd od ul. Rekreacyjnej.

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa 13 września do Koszalina 👌 Tereny Podożynkowe, Giełda Koszalin. Na organizowanym przez Konfederację Korony Polskiej pikniku będziemy mogli spotkać się z posłami Korony!

14 września w niedzielę Piknik Rodzinny odbędzie się w Szczecinie. Rozpocznie się o godz. 15 w Jelenim Stawie. Wśród prelegentów będzie publicysta „Najwyższego Czasu!” Marek Skalski.