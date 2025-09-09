Policjant zajechał drogę i wymusił mandat. Wszystko się nagrało. Będzie postępowanie

- Reklama -

Absurdalna sytuacja na łódzkich drogach wzbudza oburzenie kierowców. Funkcjonariusz prowadzący radiowóz najpierw wymusił pierwszeństwo na taksówkarzu, a następnie ukarał go mandatem za użycie sygnału dźwiękowego. Całe zdarzenie zostało nagrane, a wobec policjanta wszczęto już postępowanie dyscyplinarne.

Do zdarzenia doszło 6 września, tuż przed godziną 2:00 w nocy na skrzyżowaniu ulic Kopcińskiego, Śmigłego-Rydza i Piłsudskiego w Łodzi. Na nagraniu opublikowanym przez stronę „LDZ Zmotoryzowani Łodzianie” widać, jak radiowóz i taksówka jadą obok siebie po zapaleniu zielonego światła.

W pewnym momencie policyjny pojazd zjechał na sąsiedni pas, o mały włos nie uderzając w taksówkę. Kolizji udało się uniknąć jedynie dzięki reakcji taksówkarza, który odbił w bok. I przy okazji użył klaksonu.

To się bardzo nie spodobało funkcjonariuszowi. Radiowóz zajechał taksówce drogę, włączył sygnały świetlne, a następnie policjant wystawił kierowcy mandat za użycie sygnału dźwiękowego. Trudno o bardziej paradoksalną sytuację – ukaranie za próbę uniknięcia kolizji spowodowanej przez samego funkcjonariusza.

Komenda Miejska Policji w Łodzi po nagłośnieniu sprawy zareagowała. Wszczęte zostało wobec policjanta postępowanie dyscyplinarne oraz postępowanie w sprawie o wykroczenie – nieustąpienie pierwszeństwa w związku ze zmianą pasa ruchu.

– Grozi mu kara grzywny do 5000 złotych i 10 punktów karnych. To może mieć podwójne konsekwencje finansowe, ponieważ wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wiąże się z obniżeniem uposażenia podstawowego i wszelkich dodatków – wyjaśniła rzecznik łódzkiej policji, Kamila Sowińska.

Policja zapowiedziała również, że wystąpi do sądu z wnioskiem o uchylenie mandatu wystawionego taksówkarzowi.