Katastrofa pod Żywcem. We wsi spadł samolot. Są ofiary śmiertelne
Katastrofa pod Żywcem. We wsi spadł samolot. Są ofiary śmiertelne

Autor: MMP
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: PAP
Na Śląsku doszło do tragedii. We wsi Lipowa pod Żywcem spadł samolot. O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF FM.

W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby. Do zdarzenia doszło we wsi Lipowa w powiecie żywieckim w województwie śląskim, niedaleko małego sportowego lotniska.

Jak podaje RMF FM, informację tę rozgłośnia otrzymała na Gorącą Linię. Informacja została także potwierdzona przez służby.

– O godz. 9.36 dostaliśmy zgłoszenie, że doszło do wypadku lotniczego. Dwie osoby zginęły na miejscu. Maszyna przy lądowaniu uległa awarii – nie wiemy, z jakich przyczyn – i się rozbiła – przekazał w rozmowie z RMF FM oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu kpt. Tomasz Kołodziej.

Jak dodał, po przybyciu na miejsce strażacy zaczęli gasić pożar. Później znaleźli dwa ciała, które znajdowały się w samolocie.

Jak podaje RMF FM, na miejscu tragedii pracuje sześć zastępów straży pożarnej, policja i prokurator.

Źródło:RMF FM
