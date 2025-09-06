WIDEO
Ten „Hejt Park” wraca jak bumerang. Stanowski ma przeprosić i zapłacić Kapeli

-

Autor: KM
Jaś Kapela i Krzysztof Stanowski.
Jaś Kapela i Krzysztof Stanowski. / Fot. screen/PAP/kolaż
Krzysztof Stanowski mówił o swoich wrażeniach po wizycie w jego programie Jasia Kapeli. Według sądu jest to niedopuszczalne. Zapadł wyrok w pierwszej instancji, zgodnie z którym znany dziennikarz ma zapłacić 20 tys. zł zadośćuczynienia lewakowi.

W sierpniu 2023 roku Kapela gościł u Stanowskiego w „Hejt Parku”. Zdaniem niemal wszystkich – poza garstką ludzi wiernych Kapeli – lewicowy aktywista doszczętnie się skompromitował.

Stanowski stwierdził później, że takich bzdur nie da się mówić na trzeźwo i zasugerował, że Kapela mógł być pod wpływem środków odurzających. Napisał to niejako przy okazji, odpowiadając na atak Sławomira Sierakowskiego z „Krytyki Politycznej”.

„Który program prowadziłem w stanie nietrzeźwości? Ten z twoim redakcyjnym kolegą z 'Krytyki Politycznej’ Jasiem Kapelą, kiedy był odurzony narkotykami?” – brzmiał fragment wpisu Stanowskiego, który stał się przedmiotem sporu sądowego.

Kapela zażądał usunięcia wpisu i przeprosin. Stanowski odpowiedział kategorycznie, że „nie zamierza przepraszać, ani nic płacić”. Lewak wszedł więc na drogę sądową.

A sąd uznał, że wypowiedzi Stanowskiego naruszyły dobra osobiste Kapeli. Kapela domagał się 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia – tu jednak sąd nie był tak łaskawy dla skrajnie lewicowego publicysty i przyznał „jedynie” 20 tysięcy złotych.

„Nie byłem naćpany w Hate parku i Krzysztof Stanowski musi usunąć fragmenty swojego wpisu oraz mnie przeprosić za pisanie takich kłamstw, a także zapłacić zadośćuczynienie 20k” – skomentował wyrok Kapela w mediach społecznościowych.

Stanowski na razie nie skomentował wyroku sądowego. Ten nie jest prawomocny.

