Notoryczne problemy Konfederacji z terminowością. Nawet 141 dni opóźnienia

-

Autor: KM
Współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. W drugim rzędzie Przemysław Wipler. Foto: PAP
Kancelaria Sejmu trzykrotnie wstrzymywała wypłaty dla Konfederacji Wolność i Niepodległość z powodu chronicznie spóźnionych sprawozdań finansowych. Rekordowe opóźnienie wyniosło 141 dni.

Jak ujawnia „Rzeczpospolita”, finansowanie działalności koła Konfederacji było wstrzymywane trzykrotnie w latach 2021-2023 z powodu przekroczenia ustawowych terminów na składanie sprawozdań finansowych dotyczących wydatkowania środków przyznanych na działalność poselską. Konfederacja składała sprawozdania odpowiednio z opóźnieniem: 21 dni w 2021 roku, 141 dni w 2022 roku oraz 28 dni w 2023 roku.

Procedura zakłada, że cały proces rozliczania musi być zakończony do końca stycznia roku następującego po danym roku budżetowym. Brak terminowego sprawozdania skutkuje automatycznym wstrzymaniem dalszych wypłat.

W poprzedniej kadencji koło Konfederacji, liczące 11 posłów, otrzymywało średnio rocznie 216,3 tys. zł z Kancelarii Sejmu na pokrycie kosztów funkcjonowania, głównie wynagrodzeń pracowników. Dla porównania, Prawo i Sprawiedliwość dysponowało rocznym budżetem na poziomie około 4,76 mln zł, a Koalicja Obywatelska 2,82 mln zł.

Wstrzymania wypłat wystąpiły tylko w przypadku Konfederacji i jednego innego koła – Koła Poselskiego Polskie Sprawy.

Konfederacja WiN spóźnia się nie tylko, jeśli chodzi o rozliczenia z Kancelarią Sejmu. W marcu br. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji z kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, bo za późno złożono dokument. Konfederacja kwestionuje decyzję PKW, wskazując na rzekome problemy techniczne systemu ePUAP. Sprawa znajdzie finał w Sądzie Najwyższym.

Jakby tego było mało, na początku sierpnia PKW odrzuciła kolejne sprawozdanie finansowe. „Tym razem komitetu wyborczego Konfederacji Nowej Nadziei z wyborów uzupełniających do Senatu. Głównym powodem było stwierdzenie, że 13,4 tys. zł przychodów komitetu pochodziło z niedozwolonego źródła. Jednak przy okazji się okazało, że sprawozdanie komitetu wpłynęło dwa dni po terminie” – pisze „Rzeczpospolita”.

Wygląda na to, że opamiętanie przyszło dopiero w tej kadencji parlamentarnej. Kancelaria Sejmu podkreśla, że klub Konfederacji reguluje wszystkie sprawozdania terminowo i nie doszło do wstrzymania wypłat. Do tej pory klub otrzymał 1,39 mln zł środków na funkcjonowanie.

Źródło:rp.pl
