Skandal w imigranckim Molenbeck. „Wynoście się stąd”

„Jeśli powodujemy aż takie zamieszanie, wynoście się stąd” – tak radna lewicy zareagowała na krytykę w radzie miejskiej Molenbeek na krytykę, tego co się w tej imigranckiej dzielnicy dzieje. Jej wystąpienie odbiło się szerokim echem w całej Belgii.

Socjalistka, pochodzenia arabskiego, zareagowała w ten sposób na krytykę swojej osoby i poradziła niezadowolonym mieszkańcom Molenbeck, aby wyprowadzili się gdzie indziej.

Nagranie wideo jej wystąpienia wywołało oburzenie w brukselskich kręgach politycznych. Miało to miejsce w czasie posiedzenia rady miejskiej Molenbeek 27 sierpnia. Saliha Raïs, radna z socjalistycznej partii Vooruit, obraziła się na komentarze, które uznała za „rasistowskie”, a krytykowano m.in. noszenie przez nią islamskiego stroju.

Radną krytykuje szczególnie lokalny Ruch Reform, wiązany z prawicą. Rais skierowała pod adresem radnych tej grupy, radę, by się przeprowadzili gdzie indziej, a na koniec wystąpienia ze śmiechem oznajmiła – „Wynoście się!”.

Jej wystąpienie zdenerwowało nawet polityków szczebla krajowego. Georges-Louis Bouchez, przewodniczący Ruchu Reform na szczeblu federalnym odpowiedział krótko, że „tak wygląda idea współżycia społecznego według lewicy…”. Daria Safai, poseł do belgijskiego parlamentu federalnego i członek partii prawicowej N-VA, napisała na X, że „islamska chusta nie jest po prostu niewinnym strojem”, ale „skrywa ideologię, która pozornie chroniąc kobiety przed ‘pożądliwymi spojrzeniami’ mężczyzn, tak naprawdę spycha je do do płci drugiej kategorii”.

Zaapelowała dodatkowo: „Neutralność państwa jest ważna w naszym społeczeństwie i musimy ją zachować. Prawo szariatu i kultura islamska nie są ponad nimi”. Dodała, że ​​„komunitaryzm musi się zakończyć”.

Salihy Raïs, wsparła natomiast Josiane Dostie, radna Belgijskiej Partii Pracy (skrajna lewica), która mówiła o domu, w którym wszyscy mają się dobrze czuć. W interencie podsumowano to wywodem o tym, że „w tym mieście, które stało się w przeważającej mierze muzułmańskie niczego innego nie można się spodziewać”. Inny uczestnik dyskusji dodał: „Nie ma już potrzeby jeździć na wakacje do Maroka i Tunezji, one są na miejscu”.

Gettoizacja Molenbeek jest już od dawna faktem. Jak widać, etniczne wspólnoty mają już wpływ na politykę. Taki jest los wielu dzielnic w zachodnich miastach, które były niegdyś osiedlami robotników, a stały się przyczółkami imigracji. Ta z kolei generuje tu wpływy islamu.