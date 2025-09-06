WIDEO
Nawrocki ostro do Sikorskiego. „To nie jest dobra droga. Proszę poprawić zbroję”

-

Autor: KM
Radosław Sikorski, Karol Nawrocki.
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki. / Fot. PAP/kolaż
Radosław Sikorski zrobił sobie kilka zdjęć przed Białym Domem i wbił szpilkę politykom PiS. W ostrych słowach odpowiedział mu prezydent Karol Nawrocki. „Proszę poprawić zbroję” – napisał.

Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam – powiedział Sikorski w opublikowanym nagraniu sprzed Białego Domu.

Poinformował, że spotkał się z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta USA Donalda Trumpa.

Ze strony Sikorskiego był to zapewne przytyk w stronę przede wszystkim Adama Bielana. Polityk ten, określany „szarą eminencją” PiS-u, był w składzie delegacji prezydenckiej w Waszyngtonie. W jednej z wypowiedzi zasugerował, że Sikorski nie jest mile widziany w Białym Domu.

Na zagrywkę Sikorskiego ostro odpowiedział Nawrocki. Załączył kilka zdjęć Sikorskiego sprzed Białego Domu i oznajmił, że „nie ma możliwości zająć się albumem” szefa MSZ, bo uczestniczy w Narodowym Czytaniu.

„Nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski. Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA – Polskę” – napisał prezydent.

„To nie jest kwestia Pana dobrego – acz niepokojącego – samopoczucia. To są sprawy państwowe. Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji – także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora” – dodał Nawrocki.

