Premier oskarżył sędziów o „uprawianie polityki”. Wybuchła afera

Poszło o aferę z udziałem polityków socjalistycznych w Hiszpanii. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez oskarżył sędziów o „uprawianie polityki”, bo w sprawę korupcji zamieszani są m.in. żona i brat tego polityka.

Premier Hiszpanii Sánchez był przesłuchiwany w poniedziałek w sprawie przypadków korupcji, w które zamieszanych było kilku jego bliskich współpracowników i krewni. W odpowiedzi oskarżył sędziów o „uprawianie politykierstwa ”.

„Nie ma wątpliwości, że są sędziowie, którzy uprawiają politykę, i że są politycy, którzy starają się wymierzać sprawiedliwość” – powiedział w czasie wywiadu dla publicznej TV socjalistyczny premier, kiedy został spytany o sprawy dotyczące jego żony i brata. Jego zdaniem to „mniejszość sędziowska, która straszne szkody wymiarowi sprawiedliwości i sądownictwu”.

Według Sancheza, sędziowie dają posłuch „mediom organizacji skrajnie prawicowych” i jest to „nagonka” na jego rodzinę. Korupcja i korzyści z wpływów politycznych to jednak zarzuty, które pojawiły się w kwietniu 2024 roku wobec Begoñy Gómez, żony Pedro Sáncheza i nie są to zarzuty wydumane.

Pani Gomez jest obiektem śledztwem w kilku sprawach o korupcję i płatną protekcję. Sędzia podejrzewa, że ​​wykorzystywała stanowisko męża do uzyskania funduszy m.in. na studia magisterskie do roku akademickiego 2024.

Młodszy brat Pedra Sáncheza ma zarzuty defraudacji, płatnej protekcji i oszustw podatkowych. W centrum zainteresowania śledczych są także inni bliscy Pedro Sáncheza, co spowodowało, że opozycja wielokrotnie żądała już dymisji premiera.

Były współpracownik premiera, Santos Cerdán i „numer trzy” w Partii Socjalistycznej, został w czerwcu nawet osadzony w areszcie tymczasowym, także w ramach śledztwa dotyczącego korupcji związanej z zamówieniami publicznymi.

W centrum tego samego śledztwa znajdują się również były minister i była prawa ręka premiera, José Luis Ábalos oraz jego bliski doradca, Koldo García. Premier odcina się od nich i twierdzi, że nie było żadnej „systemowej korupcji” w Hiszpańskiej Partii Socjalistycznej, której sam pozostaje nadal I Sekretarzem.