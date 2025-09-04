Trump i Nawrocki uhonorowali „Slaba”. SKANDALICZNY wpis Biedronia. Korwin-Mikke nie wytrzymał

- Reklama -

Podczas spotkania prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa odbył się przelot samolotów F-16, który miał na celu uhonorowanie zmarłego w katastrofie w Radomiu mjr Macieja Krakowiana. Skandaliczny wpis w mediach społecznościowych do zdjęcia z tego wydarzenia zamieścił Robert Biedroń.

Przelot myśliwców F-16 oraz F-35 nad Białym Domem zapoczątkował spotkanie prezydentów. Formacja F-16 ułożyła się w kształt z brakującym jednym samolotem w ramach uczczenia zmarłego pilota.

Trump nazwał majora Macieja „Slaba” Krakowiana legendą polskiego lotnictwa.

– Ten przelot był w głównej mierze dla uczczenia pamięci waszego wspaniałego pilota, który niedawno zmarł. To była legenda w Polsce – powiedział Trump podczas spotkania z Nawrockim w Gabinecie Owalnym.

Przypomniał przy tym, że mjr Krakowian kształcił się w amerykańskiej uczelni Sił Powietrznych, Air Force Academy w Colorado Springs. – To był fantastyczny pilot. Myślę, że ludzie w Polsce są smutni z tego powodu – dodał.

Prezydent Nawrocki podziękował Trumpowi za ten gest i potwierdził, że Krakowian był jednym z najlepszych pilotów w Polsce.

Skandaliczny wpis Roberta Biedronia

Tymczasem europoseł Robert Biedroń ponownie udowodnił, że granice przyzwoitości nie istnieją w jego słowniku. Tym razem polityk Nowej Lewicy postanowił wyśmiać uroczysty moment składania hołdu zmarłemu polskiemu pilotowi przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych.

Biedroń zamieścił na platformie X zdjęcie prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa obserwujących przelot myśliwców, opatrując je komentarzem: „Szon patrol na posterunku”. W ten sposób Biedroń nawiązał do kontrowersyjnego internetowego trendu, w którym młodzież fotografuje i zaczepia kobiety w miejscach publicznych, oskarżając je o nieprzyzwoity strój.

Wykorzystanie tragedii i śmierci polskiego pilota do tanich politycznych żartów wywołało falę oburzenia. „Jest to po prostu porażające, że można w taki sposób wykorzystać zdjęcie z momentu upamiętnienia jednego z najwybitniejszych polskich pilotów wojskowych, który tragicznie zginął kilka dni wcześniej. Za takie akcje powinno się gumować z przestrzeni publicznej” – napisał redaktor naczelny Wirtualnej Polski Paweł Kapusta o polityku Lewicy.

„Robert Biedroń szydzi z hołdu oddawanego polskiemu pilotowi, który zginął w katastrofie samolotu. Oto obraz moralności, inteligencji i empatii tęczowego polskiego lewactwa” – skomentował pisarz Jacek Piekara. „Biedroń ma nierówno pod sufitem” – wtórował polityk Konfederacji Krystian Kamiński.

Janusz Korwin-Mikke zasugerował z kolei, że gdyby doszło do spotkania twarzą w twarz Nawrockiego z Biedroniem, to mogłyby komuś wylecieć zęby. „Europoseł Robert Biedroń chyba naprawdę chce się przekonać, że JE Karol Nawrocki nie jest jego mamą i potrafi się odwinąć” – napisał legendarny wolnościowiec, nawiązując do historii o tym, jakoby Biedroń miał kiedyś uderzyć własną matkę.

„No tak, przecież europoseł Biedroń opisał „szon patrol” zdjęcie, które miało być hołdem w stronę tragicznie zmarłego polskiego pilota. Pytam poważnie: kto głosował na tego idiotę?” – dodał w kolejnym wpisie Korwin-Mikke.