WiadomościŚwiat

Nowe szczegóły ataku islamisty w Marsylii. Osoba „nieprzewidywalna” i „paranoiczna” [VIDEO]

Autor: BD
Miasto Marsylia
Marsylia Fot. Florian Pepellin Wikipedia domena publiczna
35-letni Tunezyjczyk został zastrzelony przez policję po ataku nożem w Marsylii we wtorek 2 września. Media ujawniają zeznania jego b. żony Sophie. Ta ma lat 51 i wyszła za mąż za znacznie młodszego Abdelkadera D. w październiku 2020 roku w Charente-Maritime.

Teraz opisuje swojego „byłego” jako osobę „nieprzewidywalną” i „paranoiczną”. Media starają się zrozumieć działania Abdelkadera D., 35-letniego Tunezyjczyka, który ranił pięć osób w atakach nożem w Marsylii, zanim został zastrzelony przez policję.

Co ciekawe, owa Sophie, poznała Abdelkadera D. w październiku 2019 roku w La Rochelle, gdy Tunezyjczyk mieszkał jeszcze z inną kobietą. „Na początku poznałam kogoś miłego i sympatycznego ” – powiedziała Sophie. Według jej wersji mężczyzna, pochodzący z małej tunezyjskiej wioski niedaleko granicy z Algierią, przybył nielegalnie do Francji w 2018 roku z Włoch przez Alpy.

W 2020 roku był jako nielegalny imigrant kilkakrotnie zatrzymywany w aresztach administracyjnych (CRA), ale nie udało się go ekspulsować, a w okresie pandemii COVID-19 został zwolniony i wrócił do La Rochelle.

Tunezyjczyk rozpoczął szkolenie na tynkarza i montera płyt gipsowo-kartonowych, po czym znalazł pracę. Dzięki zawarciu ślubu dostał też papiery pobytowe. 5 lat później okazał się terrorystą…

Swoje atali z użyciem noża rozpoczął w hotelu, gdzie mieszkał w Marsylii. Był uzbrojony w dwa noże i pałkę. Świadkowie mówią o ataku szału. Jego krwawy rajd ulicami dzielnicy Belsunce przerwały dopiero strzały policji…

Ataki nożowników stają się powoli codziennością Francji. 1 września doszło do takiego ataku także Nicei w pobliżu głównej alei miejskiej Jean Médecin. Życie ofiary, 24-letniego mężczyzny jest nadal zagrożone. Został dźgnięty w lewy bok, co spowodowało krwotok wewnętrzny.

Podejrzanego aresztowano dopiero wieczorem winnej części miasta, na przystanku tramwajowym Digue des Français, w dzielnicy Moulins., dzięki monitoringowi miejskiemu. Podejrzany ma 23 lata i jest narodowości algierskiej… W tym mieście doszło też do ataku nożem przez nieletniego, kilka dni wcześniej.

Źródło: Le Figaro

