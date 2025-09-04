WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościPolskaBiedroń przeprasza i zwala winę. Tak się tłumaczy ze skandalicznego wpisu
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Biedroń przeprasza i zwala winę. Tak się tłumaczy ze skandalicznego wpisu

-

Autor: KM
Znany z tego, że jest gejem i pobił własną matkę Robert Biedroń z Lewicy. Foto: PAP
Znany z tego, że jest gejem i pobił własną matkę Robert Biedroń z Lewicy. Foto: PAP
- Reklama -

Robert Biedroń „przeprasza” za swój skandaliczny wpis w mediach społecznościowych. Zapewnia, że to nie on jest jego autorem, lecz jeden z jego asystentów.

Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu zapoczątkował przelot myśliwców F-16 oraz F-35. Formacja F-16 ułożyła się w kształt z brakującym jednym samolotem – było to uhonorowanie zmarłego w katastrofie w Radomiu mjr Macieja „Slaba” Krakowiana.

Tymczasem Biedroń w swoim wpisie wyśmiał uroczysty moment składania hołdu zmarłemu polskiemu pilotowi. Na platformie zamieścił X zdjęcie prezydentów Nawrockiego i Trumpa obserwujących przelot myśliwców, opatrując je komentarzem: „Szon patrol na posterunku”. To nawiązanie do kontrowersyjnego internetowego trendu, w którym młodzież fotografuje „niewłaściwie ubrane” kobiety w miejscach publicznych, oskarżając je o nieprzyzwoity strój.

Po tym wpisie w mediach rozpętała się prawdziwa burza. Porównanie było krytykowane nawet przez osoby kojarzone ze wspieraniem lewicy. Po kilkudziesięciu minutach Biedroń skandaliczny wpis usunął.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

CZYTAJ TAKŻE: Trump i Nawrocki uhonorowali „Slaba”. SKANDALICZNY wpis Biedronia. Korwin-Mikke nie wytrzymał

Następnego dnia postanowił za niego przeprosić. Tłumaczy jednak, że co złego, to nie on, lecz jego asystent. „Przepraszam. Wczorajszy wpis był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który usunąłem natychmiast po dowiedzeniu się o jego publikacji. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca” – wpis o takiej treści pojawił się na profilu Biedronia.

Nie wiadomo, czy tym razem Biedroń osobiście pofatygował się, by kilka zdań skleić, czy może zrobił to jeden z jego asystentów.

Poprzedni artykuł
Spięcie Trumpa z polskim dziennikarzem. „Lepiej znaleźć nową robotę” [VIDEO]
Następny artykuł
Katastrofa w drobiarstwie! Polacy płacą krocie. Ceny będą rosnąć do Bożego Narodzenia

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU