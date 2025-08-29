Arka Gdynia, Ukraina i Niedzielski. Co zrobił Nizinkiewicz, w głowie się nie mieści. Stanowski ostro odpowiada [FOTO]

- Reklama -

Jacek Nizinkiewicz w „Rzeczpospolitej” dokonał niesamowitej rzeczy. Pomylił barwy drużyny Arki Gdynia z barwami Ukrainy, a jednocześnie wykorzystał to do obrony Adama Niedzielskiego, który był jednym z głównym odpowiedzialnych za Wielką Histerię w Polsce, w kontekście niedawnego zdarzenia z jego udziałem.

„Atak na Adama Niedzielskiego, dokonany przez zwolenników hasła 'Śmierć wrogom ojczyzny’, pokazuje, jak łatwo przejść od złych słów do jeszcze gorszych czynów” – czytamy na rp.pl w tekście „Mowa nienawiści zbiera żniwo”, którego autorem jest Nizinkiewicz.

„’Bawimy się znakomicie, uprzykrzając k… życie’ – taką oprawę zaprezentowała Lechia Gdańsk na jednym z meczów kilka dni temu. Słowo 'k…’ było w ukraińskich barwach. Skandaliczna oprawa umknęła opinii publicznej. Kibicami gdańskiego klubu są prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Żaden z nich nie zająknął się na temat hasła, za które ich ukochana drużyna powinna odpowiedzieć” – przekonywał Nizinkiewicz.

Szkopuł w tym, że nie były to ukraińskie barwy, lecz barwy Arki Gdynia, z którą grała Lechia. Kibice obu tych klubów, mówiąc delikatnie, bardzo się nie lubią.

„Złote chwile dziennikarstwa, czyli redaktor Nizinkiewicz napisał o tym, że kibice Lechii obrażają Ukrianców. (Bo żółto niebiesko) Nie przyszło mu do głowy, że to barwy Arki. No skąd mógł to wiedzieć, skoro Lechia akurat grała ze swoim najgorszym rywalem czyli właśnie Arką? No ale jaki jest układ kolorów na ukraińskiej fladze to już chyba powinien widzieć” – napisał na X DawidWalasiak1111.

Do sprawy odniósł się też Krzysztof Stanowski.

„Nizinkiewicz napisał tekst o pobiciu Niedzielskiego w 'Rz’ i nawet mnie wplątał w temat, bo używam brzydkich słów. Trudno nie używać, jak się czyta takich tumanów. Najlepsze poniżej. Typie, to był mecz z Arką. To były barwy Arki, a nie Ukrainy. A flaga Legii to nie flaga Włoch” – stwierdził Stanowski.

„W ogóle jakim ty jesteś tumanem to wręcz bolesne. Barwy Ukrainy są ODWROTNE (żółty na dole, niebieski na górze). Widoczne na oprawie świnki nawiązują do znanej rymowanki [Arka Gdynia k***a świnia – red. nczas.info], ale luz – mogłeś nie słyszeć. Niemniej trzeba być ćwierćmózgiem by dostrzec tu atak na Ukraińców” – podkreślił.

Tekst jest dalej dostępny na stronie rp.pl. Zmieniono jednak już kłamliwy dodatek, jakoby wulgarny napis był w ukraińskich barwach i poprawiono na „w barwach Arki Gdynia”.