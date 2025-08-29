W Pradze odnaleziono rękopisy „Przygód dzielnego wojaka Szwejka”

- Reklama -

W archiwach Narodowego Pomnika Literatury (PNP – Památník národního písemnictví) dokonano rzadkiego i cennego odkrycia. Dyrektor PNP Michal Stehlík poinformował, że znaleziono tam większość rękopisów słynnej powieści Jaroslava Haška „Przygody dzielnego wojaka Szwejka w czasie Wielkiej Wojny”.

Naukowcy odkryli rękopisy podczas opracowywania spuścizny wydawcy Jarosława Haška. Po renowacji i digitalizacji rękopisy jednego z najwybitniejszych klasyków literatury czeskiej zostaną udostępnione badaczom.

„Dokumenty, w tym duży fragment drugiego tomu, cały trzeci tom i część czwartego tomu »Przygód«, które Jaroslav Hašek pisał lub dyktował aż do swojej śmierci w 1923 r., odkryto w trakcie opracowywania osobistego i redakcyjnego zbioru Karla Synka, przechowywanego w Archiwum Literackim.

„Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej” lub „Losy dobrego żołnierza Szwejka czasu wojny światowej” to antywojenna i antyaustriacka humorystyczna powieść czeskiego pisarza Jaroslava Haška.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

W 1921 Hašek opublikował w Czechosłowacji pierwszy tom powieści „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Autor nie dokończył książki, bo pisanie czwartego tomu przerwała jego śmierć w 1923. Było kilka prób uzupełnienia tego tomu.

Wiele z przygód spotykających Szwejka w książce opiera się na osobistych doświadczeniach Haška (handel psami, ulubione gospody, pobyt w szpitalu dla psychicznie chorych) i jego znajomych. Opowieść o przygodach Szwejka wydana została w 57 językach. Było też kilka tłumaczeń polskich. Sanoku nadano nazwę „Zaułek Józefa Szwejka” uliczce, przy której w czasach Szwejka mieścił się dom publiczny, a w 2006 roku nazwę nowej ulicy „Zaułek Wojaka Szwejka” nadano w Przemyślu.