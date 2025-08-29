WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaWiadomościŚwiatW Pradze odnaleziono rękopisy „Przygód dzielnego wojaka Szwejka”
WiadomościŚwiat

W Pradze odnaleziono rękopisy „Przygód dzielnego wojaka Szwejka”

-

Autor: BD
Ilustracja Przygód Dobrego wojaka Fot. Wikipedia.de domena publiczna
- Reklama -

W archiwach Narodowego Pomnika Literatury (PNP – Památník národního písemnictví) dokonano rzadkiego i cennego odkrycia. Dyrektor PNP Michal Stehlík poinformował, że znaleziono tam większość rękopisów słynnej powieści Jaroslava Haška „Przygody dzielnego wojaka Szwejka w czasie Wielkiej Wojny”.

Naukowcy odkryli rękopisy podczas opracowywania spuścizny wydawcy Jarosława Haška. Po renowacji i digitalizacji rękopisy jednego z najwybitniejszych klasyków literatury czeskiej zostaną udostępnione badaczom.

„Dokumenty, w tym duży fragment drugiego tomu, cały trzeci tom i część czwartego tomu »Przygód«, które Jaroslav Hašek pisał lub dyktował aż do swojej śmierci w 1923 r., odkryto w trakcie opracowywania osobistego i redakcyjnego zbioru Karla Synka, przechowywanego w Archiwum Literackim.

„Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej” lub „Losy dobrego żołnierza Szwejka czasu wojny światowej” to antywojenna i antyaustriacka humorystyczna powieść czeskiego pisarza Jaroslava Haška.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

W 1921 Hašek opublikował w Czechosłowacji pierwszy tom powieści „Przygody dobrego wojaka Szwejka”. Autor nie dokończył książki, bo pisanie czwartego tomu przerwała jego śmierć w 1923. Było kilka prób uzupełnienia tego tomu.

Wiele z przygód spotykających Szwejka w książce opiera się na osobistych doświadczeniach Haška (handel psami, ulubione gospody, pobyt w szpitalu dla psychicznie chorych) i jego znajomych. Opowieść o przygodach Szwejka wydana została w 57 językach. Było też kilka tłumaczeń polskich. Sanoku nadano nazwę „Zaułek Józefa Szwejka” uliczce, przy której w czasach Szwejka mieścił się dom publiczny, a w 2006 roku nazwę nowej ulicy „Zaułek Wojaka Szwejka” nadano w Przemyślu.

Źródło: Radio Praga
Poprzedni artykuł
Arka Gdynia, Ukraina i Niedzielski. Co zrobił Nizinkiewicz, w głowie się nie mieści. Stanowski ostro odpowiada [FOTO]
Następny artykuł
„Głupia jak but ministra, jeszcze głupszy Morawiecki, a Mentzen oczywiście ma rację”

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU