Odnaleziono czarną skrzynkę rozbitego F-16. Śledztwo trwa
TEMAT DNIAWiadomościPolska

Odnaleziono czarną skrzynkę rozbitego F-16. Śledztwo trwa

-

Autor: DC
Moment katastrofy samolotu F-16 w Radomiu. /Foto: Facebook (screen)
Odnaleziono czarną skrzynkę myśliwca F-16, który w czwartek rozbił się w Radomiu – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Przesłuchano także osoby z obsługi naziemnej bazy w Krzesinach.

Skiba podczas konferencji prasowej przekazał, że „zostało wszczęte formalnie śledztwo w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dotyczące tragicznego zdarzenia w Radomiu”.

– Prowadzone jest ono w kierunku artykułu 173, paragraf 2 i 4, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią – przekazał rzecznik.

– Od wczorajszego późnego wieczora prowadzone były intensywne czynności procesowe, mające na celu zorganizowanie początkowej fazy tego postępowania przygotowawczego. Bezpośrednio po uzyskaniu informacji o zdarzeniu skierowano dużą liczbę prokuratorów, oddelegowanych między innymi na teren Radomia, w celu zabezpieczenia miejsca oraz opracowania koncepcji dalszych oględzin związanych z tym postępowaniem – mówił dalej Piotr Skiba.

Zaznaczył, że „chodzi tu o oględziny miejsca zdarzenia jak i samego samolotu”.

– Mogę poinformować, że do przeprowadzenia bardzo dużych oględzin na terenie bazy w Radomiu oddelegowanych zostało 14 prokuratorów Prokuratury Wojskowej zarówno w Warszawie jak i w Lublinie – powiedział rzecznik.

– Zabezpieczona została dokumentacja na terenie bazy w Radomiu, a także – w związku z lotem szkoleniowym – na terenie Krzesin. Wczoraj, w późnych godzinach wieczornych, przeprowadzono zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej pilota, który poniósł śmierć w tej katastrofie, jak również samego samolotu. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie – osoby z obsługi naziemnej bazy w Krzesinach oraz główny technik tego samolotu. Przewidujemy, że czynności te będą trwały co najmniej do późnych godzin wieczornych dzisiejszego dnia – zapowiedział Skiba.

– Możemy potwierdzić, że odnaleziona została tak zwana czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu. Został on zabezpieczony przez przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – poinformował rzecznik.

– W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie specjalistycznych badań z udziałem prokuratora z Warszawy. Nie jest jeszcze przesądzone, gdzie dokładnie odbędą się te badania – najprawdopodobniej poza granicami Rzeczypospolitej – kontynuował.

Jeszcze dziś ma także nastąpić – „przy udziale prokuratora” – sekcja zwłok tragicznie zmarłego pilota.

– Te czynności, które obecnie prowadzimy na terenie bazy lotniczej w Radomiu, z pewnością potrwają kilka dni. W pierwszej kolejności zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu oględzin pasa startowego, co jest uzależnione od konieczności przygotowania go do dalszego użytkowania – zaznaczył.

Źródło:wp.pl / nczas.info
