Sprawcy pobicia Niedzielskiego zatrzymani. Policja wydała komunikat

Były minister zdrowia Adam Niedzielski z obrażeniami ciała trafił w środę do szpitala. Po kilku godzinach zatrzymano sprawców pobicia.

„Sprawcy ataku na byłego Ministra Zdrowia są już w rękach siedleckich policjantów. W tej chwili trwają z nimi czynności” – poinformowała na platformie X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Zapowiedziała, że więcej informacji na temat zatrzymanych i przebiegu zdarzenia zostanie przekazanych po zakończeniu czynności.

Do zdarzenia doszło w środę po południu. – Około godz. 15 w rejonie jednej z siedleckich restauracji w centrum miasta doszło do ataku na mężczyznę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, został on zaatakowany przez dwóch sprawców – mówiła mł. asp. Barbara Jastrzębska z siedleckiej policji.

Były minister zdrowia, sprawujący tę funkcję w czasie ogłoszonej pandemii koronawirusa, trafił do szpitala.

Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach sp. z o.o., dr Mariusz Mioduski, poinformował w rozmowie z PAP, że obrażenia „nie są bardzo poważne”. Dodał, że bardzo prawdopodobne jest, że pacjent „nie będzie kwalifikował się do hospitalizacji, ale na razie trwa jeszcze diagnostyka”.