„Byli pijani”. Nowy komunikat policji po ataku na Niedzielskiego

Prokuratura w Siedlcach zajmie się pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Sprawcy zgłosili się na policję. Mężczyźni byli pijani – przekazała policja.

Do pobicia Niedzielskiego doszło w środę, 27 sierpnia w Siedlcach. Z relacji byłego ministra zdrowia wynika, że otrzymał cios w twarz, a potem został „skopany leżąc na ziemi”.

Policja zapewnia, że natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, funkcjonariusze rozpoczęli ustalanie sprawców i zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu.

„Policjanci natychmiast po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu rozpoczęli ustalanie sprawców. Zabezpieczyliśmy m.in. monitoring. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili tożsamość osób, które brały udział w zajściu. Przesłuchana została osoba, która utrzymywała z nimi stały kontakt. Zatrzymanie obu mężczyzn było kwestią bardzo niedługiego czasu” – czytamy w komunikacie.

Tego samego dnia około godz. 21:30 poszukiwani mężczyźni sami zgłosili się do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i zostali zatrzymani. To dwaj mieszkańcy Siedlec, w wieku 35 i 39 lat. Obaj byli pijani, mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano od nich również krew na zawartość narkotyków.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Będą przesłuchani po wytrzeźwieniu.

„Zostali przez nas zatrzymani w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych. Policjanci przesłuchali kolejnych świadków, a następnie materiały przekazane zostały do Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, gdzie podjęta zostanie decyzja, co do kwalifikacji prawnej czynu” – przekazała policja.