Ukraiński dziennikarz obrażał prezydenta Nawrockiego. Stracił pracę i to może nie być koniec jego problemów

- Reklama -

Skandaliczne słowa ukraińskiego dziennikarza w „Debacie Gozdyry” w Polsat News odbiły się szerokim echem. Ukrainiec określił Karola Nawrockiego słowem z więziennego slangu.

Ukraiński dziennikarz Witalij Mazurenko był gościem w „Debacie Gozdyry” w Polsat News. Komentując działania prezydenta Karola Nawrockiego posłużył się więziennym slangiem. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach prezydent zawetował m.in. nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

– Retoryka i zachowania pana Nawrockiego, który wykazuje zachowanie nieprezydenckie, a wykazuje zachowanie pachana, przywódcy kryminalnego. (…) To jest ze slangu więziennego rosyjskiego takie określenie, które wskazuje na człowieka, który rządzi jako autorytet i na czyim autorytecie wszystko to ma opierać się – grzmiał Ukrainiec.

Na te słowa natychmiast zareagowała Agnieszka Gozdyra. – Ale przepraszam pana bardzo. Wie pan co, ale to jest obraźliwe dla polskiego prezydenta. To jest głowa państwa i wydaje mi się, że powinien pan się zastanowić, czy takie określenie jest na miejscu, jeżeli porównuje pan polskiego prezydenta do osoby ze świata więziennego. Z całym szacunkiem – powiedziała.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Ja, z całym szacunkiem dla stanowiska prezydenckiego, oceniam konkretnie działania tego człowieka względem ludzi najbardziej bezbronnych – grzmiał.

Słowa Ukraińca spotkały się z reakcją m.in. ze strony Kancelarii Prezydenta. Jej szef, Zbigniew Bogucki, ocenił w mediach społecznościowych, że za nazwanie Nawrockiego „pachanem” Mazurenko „powinien być z urzędu ścigany za publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

„To zachowanie Ukraińca, który otrzymał polskie obywatelstwo dobitnie potwierdza słuszność inicjatywy Prezydenta RP w zakresie wydłużenia do 10 lat okresu stałego przebywania w naszym kraju po którym dopiero można ubiegać się o polskie obywatelstwo” – wskazał Bogucki.

„Polskie obywatelstwo powinno być wyjątkowym zaszczytem i zobowiązaniem do stawiania na pierwszym miejscu Polski i jej interesów, przestrzegania prawa polskiego, a także szacunku dla mających mandat z woli Narodu konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej” – podkreślił.

„Ten przypadek jest asumptem do rozpoczęcia poważnej dyskusji nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego przepisów regulujących odebranie obywatelstwa nabytego przez naturalizację np. na wzór rozwiązań obowiązującej w USA, Niemczech ale także w innych krajach. To jednak wymaga zmiany Konstytucji RP i również z tego powodu uzasadnione jest stanowisko Prezydenta Nawrockiego, aby zacząć pisać nową Konstytucję” – skwitował.

1️⃣ Niejaki Witalij Mazurenko określając zachowanie Pana Prezydenta @NawrockiKn zachowaniem ,,pachana” – co w rosyjskich więzieniach oznacza przywódcę kryminalnego, powinien być z urzędu ścigany za publicznie znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2️⃣ To zachowanie… — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) August 26, 2025

„Myślę, że mój dzisiejszy gość, p. Witalij Mazurenko, mocno zaszkodził społeczności ukraińskiej. Dodatkowo, jako posiadacz polskiego obywatelstwa (co podkreślał) wykazał się absolutnym brakiem zrozumienia polskiego punktu widzenia trudnej historii” – napisała z kolei Agnieszka Gozdyra.

Myślę, że mój dzisiejszy gość, p. Witalij Mazurenko, mocno zaszkodził społeczności ukraińskiej. Dodatkowo, jako posiadacz polskiego obywatelstwa (co podkreślał) wykazał się absolutnym brakiem zrozumienia polskiego punktu widzenia trudnej historii.https://t.co/gWH577qdJ5 — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 26, 2025

Głos zabrał też poseł PiS Sebastian Kaleta. „Witalij Mazurenko w Polsacie określił Prezydenta Nawrockiego de facto jako jakiegoś przywódcę gangu więziennego.

@PK_GOV_PL – oczekuję wszczęcia śledztwa z art. 135 par. 2 kk, czyli znieważenia Prezydenta.

Pan Mazurenko dowiódł słuszności weta i kontrprojektu Prezydenta” – napisał polityk.

Witalij Mazurenko w Polsacie określił Prezydenta Nawrockiego de facto jako jakiegoś przywódcę gangu więziennego. @PK_GOV_PL – oczekuję wszczęcia śledztwa z art. 135 par. 2 kk, czyli znieważenia Prezydenta. Pan Mazurenko dowiódł słuszności weta i kontrprojektu Prezydenta. pic.twitter.com/sxGb8t16Qi — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) August 26, 2025

„Pomagaj, oddaj serce, oddaj wszystko co masz i dużo więcej, a na koniec usłysz to:

Witalij Mazurenko o polskim prezydencie. Proszę bardzo.

Tak kończy się rozdawanie polskiego obywatelstwa – kto i dlaczego dał mu polski paszport w 2019 roku???” – pytał poseł Konfederacji Krzysztof Mulawa.

Pomagaj, oddaj serce, oddaj wszystko co masz i dużo więcej, a na koniec usłysz to: Witalij Mazurenko o polskim prezydencie. Proszę bardzo. Tak kończy się rozdawanie polskiego obywatelstwa – kto i dlaczego dał mu polski paszport w 2019 roku??? pic.twitter.com/UA12xrCOwB — Krzysztof Mulawa (@krzysztofmulawa) August 26, 2025

Do sprawy odniósł się też sam Mazurenko. „Szanowni Państwo, Drodzy Współobywatele,

Z głębokim smutkiem przyjąłem fakt, że moja wczorajsza wypowiedź w programie «Debata z Gozdyrą» uraziła wielu z Was.

Vox populi, vox Dei.

Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podkreślić, że darzę instytucje państwa na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pełnym szacunkiem.

Przepraszam wszystkich, których uczucia mogły zostać dotknięte moimi słowami” – napisał w poście na Facebooku. Ukrainiec ograniczył możliwość jego komentowania.

W rezultacie swojego wystąpienia Mazurenko stracił pracę w portalu Obserwator Międzynarodowy. Redakcja w oświadczeniu poinformowała, że „w trybie natychmiastowym podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy”.

„Osoba ta traci również funkcję zastępcy redaktora naczelnego w naszej redakcji” – zaznaczono.

„Jednocześnie zapewniamy naszych czytelników, widzów i partnerów, że tego rodzaju zachowania nie będą w żaden sposób tolerowane w przyszłości. Naszą misją niezmiennie pozostaje prowadzenie dialogu na rzecz zrozumienia procesów zachodzących w polityce międzynarodowej w duchu profesjonalizmu i wzajemnego szacunku oraz w zgodzie z polskim interesem narodowym” – oświadczyła redakcja.