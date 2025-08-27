Piwowarczyk GRZMI po słowach Morawieckiego. „To równie dobrze mógłby mówić Trocki, Lenin albo Stalin” [VIDEO]

- Reklama -

Dziennikarz „Najwyższego Czas-u!” Radosław Piwowarczyk w programie na swoim kanale na YouTube odniósł się do wtorkowego wywiadu, jakiego były premier Mateusz Morawiecki udzielił w radiu RMF FM. Publicysta podkreślił, że wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości reprezentuje frakcję skrajnie lewicową.

Piwowarczyk przypomniał, że uśmiechnięta koalicja szykuje podwyżki podatków. – Tych podwyżek będzie całkiem sporo, są kolejne zapowiedzi, które mają dać miliardy złotych do budżetu państwa. Jeżeli Państwo słyszą coś takiego, że jakieś zmiany podatkowe mają dać miliardy złotych do budżetu państwa, to jednocześnie muszą Państwo słyszeć, że to oznacza, że politycy zabiorą Wam te miliardy złotych – podkreślił dziennikarz „Najwyższego Czas-u!”.

Przypomnijmy, że wtorkowy „Puls Biznesu” informował, że podwyżki podatków planowane na przyszły rok to łącznie około 10 mld zł dodatkowych dochodów. Chodzi o zmiany w podatkach bankowych, wzrost akcyzy, a także opłaty cukrowej. Do tego dodać należy wzrost podatku od wygranych na loteriach.

Czytaj więcej:

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Musimy pamiętać o jednym, że tutaj zasadniczej różnicy nie ma. Jeżeli chodzi o łupienie Polaków, grabienie ciężko zarobionych przez Państwa pieniędzy nie ma szczególnej różnicy i potwierdza to wywiad, jakiego udzielił we wtorek były już premier Mateusz Morawiecki Tomaszowi Terlikowskiemu w RMF FM – podkreślił Piwowarczyk, odnosząc się do rozmowy, jaka miała miejsce na antenie rozgłośni.

Wiceprezes PiS chwalił się we wspomnianym wywiadzie, że to za jego czasów wprowadzono podatek bankowy, a obecnie planowane podwyżki podatków od banków ocenił jako niewystarczające. Były premier – używając socjalistycznej nowomowy – bredził o tzw. zyskach nadmiarowych oraz nazywał banki „najbogatszymi, krwiopijcami”.

Odnosząc się do akcyzy, Morawiecki stwierdził, że co prawda musiałby przeanalizować proponowaną przez rząd stawkę, ale zasadniczo „alkohol i papierosy nie powinny być też za tanie”. W kontekście podwyżki tzw. opłaty cukrowej, były premier orzekł, że Pepsi i Coca-Cola, których ceny wzrosną w wyniku działania rządu, mają duże zyski, więc „my się nie będziemy o nich martwić”.

Pisaliśmy o tym więcej: Morawiecki oszalał! Komusze sny byłego premiera. Opodatkować i nie przejmować się prywaciarzami. „Najbogatsi, krwiopijcy” [VIDEO]

– Premier Mateusz Morawiecki nie tylko poparł te propozycje, nie tylko poparł te podwyżki, on właściwie ponaglał uśmiechniętą władzę, on ponaglał rząd Donalda Tuska, żeby te podatki podnosili szybciej i bardziej i większe te podwyżki muszą być, nie takie delikatne, drobne, nie to, że tam 10 mld, to musi być znacznie więcej pieniędzy wyciągniętych z kieszeni podatnika – mówił Piwowarczyk.

– Jak się słuchało tego, co mówił premier Morawiecki (…) w tym wywiadzie w RMF FM, to po prostu można było rwać włosy z głowy. Były polski premier i być może niestety przyszły polski premier wypowiadał się jak żywcem z jakiegoś komunistycznego podręcznika. To równie dobrze mógłby mówić Trocki, Lenin albo Stalin, ale nie. To mówił były polski premier – dodał dziennikarz.