Prezydent wetuje, rząd się odgraża. Wiatraki i tak będą. „Dać pieniądze polskich podatników Niemcom”

Pomimo weta prezydenta Karola Nawrockiego premier Donald Tusk oraz minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapowiadają, że rząd i tak będzie wspierał powstawanie wiatraków. – Znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania – odgrażał się podczas Rady Gabinetowej szef rządu warszawskiego.

Prezydent Nawrocki poinformował 21 sierpnia, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej, „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy.

Tzw. ustawa wiatrakowa, a właściwie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zakładała liberalizację dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela miała znieść wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzić 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Minister klimatu zapowiedziała, że mimo weta prezydenta rząd będzie wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dodała, że za pomocą zmian w rozporządzeniach i zasadach pracy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska przyspieszy inwestycje w zieloną energię.

„Mimo weta prezydenta będziemy wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Budujemy Rządową Strategię Rozwoju OZE w oparciu o realizację uzgodnionych już inwestycji w elektrownie wiatrowe na lądzie. To pozwoli podwoić moc energii z wiatru w ciągu pięciu lat” – napisała na platformie X.

„Będziemy też zmieniać rozporządzenia i zasady pracy RDOŚ, by przyspieszać inwestycje w OZE i ułatwiać repowering, a więc modernizację istniejących turbin wiatrowych” – dodała.

Wcześniej, podczas Rady Gabinetowej, premier Tusk odgrażał się, że rząd znalazł sposób, aby przy pomocy rozporządzeń obejść weto prezydenta. – Mam informację, panie prezydencie, że wiatraki będą powstawały i znaleźliśmy sposoby, aby mocą rozporządzenia zintensyfikować nasze działania. Także weto będzie mało skuteczne. Być może pan prezydent będzie z tego niezadowolony, ale ja będę usatysfakcjonowany – powiedział lider uśmiechniętej koalicji do Nawrockiego.

Słowa szefa rządu warszawskiego zinterpretował na portalu X dziennikarz Rafał Otoka-Frąckiewicz. „Znalazłem sposób jak ominąć weto prezydenta i dać pieniądze polskich podatników Niemcom – @donaldtusk p.o. @PremierRP” – napisał w swoich mediach społecznościowych.