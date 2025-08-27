Trump gospodarzem „dużego spotkania” ws. Strefy Gazy. „Kompleksowy plan”

- Reklama -

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff ogłosił, że prezydent Donald Trump będzie przewodniczył w środę „dużemu spotkaniu” poświęconemu Strefie Gazy i jej powojennej przyszłości. Niezależnie od tego w Waszyngtonie ma dojść do rozmów szefów amerykańskiej i izraelskiej dyplomacji, Marca Rubio i Gideona Saara.

Witkoff zapytany we wtorek, czy władze USA mają propozycję na przyszłość Strefy Gazy po wojnie odpowiedział, że „kompleksowy plan na ten temat” będzie omawiany w środę na spotkaniu z Trumpem w Białym Domu. Nie rozwinął tego tematu i nie podał innych uczestników posiedzenia.

Departament Stanu USA poinformował, że Rubio przyjmie Saara o godz. 15.15 (godz. 21.15 w Polsce).

Witkoff powiedział również we wtorkowym wywiadzie dla stacji Fox News, że amerykańska administracja oczekuje, iż wojna w Strefie Gazy zakończy się przed końcem roku.

Zapowiedź Witkoffa to pierwszy od dawna sygnał, że Waszyngton ma plan na powojenną przyszłość Strefy Gazy – skomentował portal Times of Israel. Serwis przypomniał, że Trump w ostatnim czasie unikał wypowiedzi na ten temat. W lutym amerykański prezydent przedstawił wizję przejęcia Strefy Gazy przez USA i przesiedlenia Palestyńczyków do innych państw. Plan spotkał się z gwałtowną krytyką w wielu krajach świata, w tym w państwach, które według Trumpa mogłyby przyjąć mieszkańców Gazy.

Zajmujący się wcześniej negocjacjami z Hamasem Witkoff przyznał też, że USA popierają obecną linię Izraela w sprawie rozmów z tą grupą, a kluczową kwestią pozostaje uwolnienie wszystkich izraelskich zakładników.

W połowie sierpnia Hamas przyjął zaproponowaną przez Katar i Egipt najnowszą propozycję rozejmu. Według mediów umowa obejmuje zwolnienie części porwanych w zamian za czasowy rozejm i w ogólnych zarysach pokrywa się z propozycjami popieranymi wcześniej przez Izrael, opisywanymi jako „plan Witkoffa” od etapowego porozumienia przedstawionego niegdyś przez tego dyplomatę.

Premier Benjamin Netanjahu w ostatnich dniach mówił, że Izrael jest zainteresowany tylko całościowym porozumieniem, zakładającym uwolnienie wszystkich zakładników od razu i faktyczną kapitulację Hamasu. Premier naciska też na przyspieszenie zapowiedzianej ofensywy na miasto Gaza, co jego zdaniem ma przyczynić się do militarnego pokonania Hamasu.

Witkoff dodał, że „Izrael jest otwarty na dalsze negocjacje z Hamasem”. Netanjahu ogłosił w zeszłym tygodniu, że polecił rozpocząć „rozmowy o uwolnieniu zakładników i zakończeniu wojny”. Katar i Egipt przekazały jednak we wtorek, że Izrael wciąż nie odpowiedział na zaakceptowaną przez Hamas najnowszą ofertę rozejmu.

Doradca Trumpa powiedział również wcześniej we wtorek, że ma nadzieję, iż do końca roku zakończy się też wojna Rosji przeciwko Ukrainie oraz konflikt wokół Iranu. Zapowiedział rozmowy również wokół tych kwestii.

Witkoff przekazał także, iż negocjuje z kilkoma krajami, które mogą dołączyć do tzw. Porozumień Abrahamowych, czyli zawieranych przy współpracy z USA umów, normalizujących stosunki między Izraelem a państwami arabskimi.