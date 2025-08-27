WIDEO
200 tys. dla Jandy z KPO. „To ważny tekst, analiza…”

Autor: DC
krystyna janda
Krystyna Janda / fot. Fb / Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Kontrowersje wokół celów, na które zadłużyliśmy się w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) nie zniknęły. Okazuje się, że 200 tys. zł otrzymała instytucja związana z Krystyną Jandą. W ramach odbudowy po rzekomej pandemii społeczeństwu pomóc ma… spektakl.

Pieniądze z KPO teoretycznie miały pomóc odbudować się po tzw. pandemii Covid-19. W praktyce – pieniądze przeznaczone są na nieraz zupełnie niepotrzebne projekty, zgodnie z socjalistyczną ideą.

Jednym z nich jest sztuka. W jaki sposób utrudnianie życia przez rządy na paskach korporacji farmaceutycznych i zniszczenia przez nie wywołane miałyby zostać odbudowane przez mainstreamową sztukę – tego nie wie nikt rozsądny.

Niemniej jednak taka możliwość była. Skorzystała z niej m.in. Krystyna Janda.

Łącznie na kulturę przeznaczono z KPO prawie 126,71 mln zł. 200 tys. zł przyznano Fundacji Krystyny Jandy.

Po ogłoszeniu dofinansowań Janda znalazła się w ogniu krytyki. Teraz postanowiła wydać w związku z tym oświadczenie.

„KPO to krajowy plan odbudowy po covidzie. Złożyliśmy dwa wnioski dla kultury, jeden na rejestrację spektaklu 'Pan Hoho’ i umieszczenie go w internecie dla ludzi do oglądania bezpłatnie, drugi wniosek na zakup sprzętu, bo podczas naszych spektakli letnich na ulicy bardzo go zniszczyliśmy z powodów deszczy itp. Na ten wniosek pieniędzy nam nie przyznano” – napisała Janda na Facebooku.

Jak dodała, spektakl „Pan Hoho” wyprodukowano „podczas okresu zamkniętych teatrów w okresie covidu, reżyserował Krzysztof Dracz i gra główną rolę, w obsadzie także Hania Śleszyńska, Pola Błasik i Krzysztof Stelmaszyk”.

„To ważny tekst, analiza narodzin dyktatury i tyranii. Spektakl za chwilę zejdzie ze sceny i zależało nam, żeby nie przepadł i nie został zapomniany” – przekonywała.

„Dużo zamieszania wokół tego KPO, mamy nadzieję zrealizować to nagranie przy udziale publiczności i umieścić w internecie do końca roku. Zobaczymy, bo awantura gigantyczna” – napisała Krystyna Janda.

Źródło:se.pl / nczas.info
