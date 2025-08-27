Polska radna chce zerwania umowy z izraelskim miastem. „Zbrodnicze działania rządu Benjamina Netanjahu”

- Reklama -

Sopocka radna Barbara Brzezicka domaga się wypowiedzenia umowy partnerskiej z izraelskim miastem Aszkelon. To reakcja na izraelskie ludobójstwo w Strefie Gazy. Złożyła w tej sprawie interpelację.

Radna związana z partią Razem domaga się jasnego potępienia działań izraelskiego rządu. „W imieniu wszystkich mieszkanek i mieszkańców Sopotu, którzy nie zgadzają się na milczenie i bezczynność w obliczu ludobójstwa prowadzonego przez państwo Izrael w strefie Gazy, zwracam się z apelem o wypowiedzenie umowy partnerstwa miasta Sopotu z izraelskim miastem Aszkelon” – napisała.

„Odpowiedzią na zbrodnicze działania rządu Benjamina Netanjahu musi być jednoznaczny sygnał ze strony demokratycznych państw, samorządów i instytucji, że nie ma zgody na współpracę z rządem, samorządami i instytucjami, które bezpośrednio lub pośrednio przykładają się do ludobójstwa i czerpią z niego korzyści” – dodała.

Przypomniała też, że w 2022 r. partnerstwo wypowiedziano rosyjskiemu miastu – po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę. „Tak jak w 2022 r., po inwazji Rosji na Ukrainę, należało zerwać współpracę z rosyjskim Peterhofem, tak dzisiaj musimy jasno opowiedzieć się po stronie tysięcy niewinnych ofiar w Palestynie i zerwać partnerstwo z Aszkelonem” – stwierdziła.

Sopocki magistrat na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Prezydent miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim do końca tygodnia przebywa bowiem na urlopie.

– Potwierdzam, że dzisiaj w godzinach porannych takie pismo zostało złożone w Biurze Rady Miasta i zostanie zgodnie z procedurami przekazane na ręce przewodniczącej Rady Miasta Sopotu celem dalszego procedowania. Na ten moment dokument nie został przekazany do prezydentki Sopotu, zatem stanowisko w powyższej sprawie będziemy zajmować po otrzymaniu pisma – przekazała we wtorek rzecznik sopockiego magistratu Izabela Heidrich.