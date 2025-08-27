Sommer i Michalkiewicz o pozwie przeciwko OKO.press. „Idioci mają jedną zaletę” [VIDEO]

- Reklama -

Redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer oraz publicysta tygodnika Stanisław Michalkiewicz skomentowali pozew przeciwko OKO.press. – Zobaczymy, co się stanie, jak sąd zareaguje. Wszystkie dokumenty, dowody ma, więc właściwie powinien tylko podjąć decyzję – powiedział Sommer.

Redaktor Sommer przypomniał o zbiórce, którą założył na pozwy przeciwko OKO.press i Nigdy Więcej. Do tej pory wsparło już ją blisko sto osób na kwotę ponad 8 tys. złotych, za co każdemu darczyńcy serdecznie dziękujemy!

Zbiórka ma mieć charakter permanentny. Ma posłużyć nie tylko do sfinansowania obecnego procesu z OKO.press, ale także do przyszłych spraw, w tym planowanego pozwu przeciwko ABW czy organizacji Nigdy Więcej.

Redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” zdradził w programie z Michalkiewiczem, że koszt pozwu przeciwko skrajnie lewicowemu portalowi wyniósł już ok. 10 tys. zł. Wskazał, że składają się na to koszty prawnicze, a także opłaty sądowe. – W pozwie żądamy 50 tys. zł, więc jest stosowna opłata – podkreślił Sommer.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Z reguły to jest tak, że jak te lewackie organizacje robią te wszystkie dywersje, szantaże i terroryzmy, to nie można ustalić kto to robił – powiedział. – W tym wypadku o tyle sprawa jest prostsza, że ta pani Mierzyńska zachwycona swoim sukcesem sama się przyznała do tego tekstem, że 'po Naszym telefonie tutaj im uwalili salę’.

– Z obfitości usta serca mówią. Idioci mają jedną zaletę, że są szczerzy – stwierdził Michalkiewicz, a Sommer podkreślił, że to oszczędza mu udowadniania wspomnianego czynu.

Przypomnijmy, że Sommer oskarża OKO.press o „czyn nieuczciwej konkurencji” – chodzi o nakłanianie Centralnej Biblioteki Rolniczej do zerwania umowy najmu sali na konferencję.

– Jeżeli uda nam się go wygrać, to sposób rozstrzygnięcia i sposób argumentacji będzie do wykorzystania w kolejnych procesach tego typu – mówił wcześniej w specjalnym programie Sommer na platformie Rumble.

– Ja też, żeby uniknąć tych kwestii tzw. osobowościowych, bo to też jest problem, nie pozywam tej p. Mierzyńskiej, tylko pozywam tę fundację, która wydaje OKO.press, bo to zostało zrobione na konto OKO.press i opublikowane w OKO.press – podkreślił Sommer.

– Ponieważ tam była umowa i ta umowa została zerwana, to dokładnie wyczerpuje to znamiona tego czynu nieuczciwej konkurencji – zaznaczył redaktor naczelny nczas.info.

– Nie chcę Pana zniechęcać oczywiście, ale na podstawie moich doświadczeń z niezawisłymi sądami, to nie daję Panu zbyt wielu szans – powiedział Michalkiewicz. Sommer przypomniał natomiast, że podobnie publicysta mówił w przypadku ABW, a pierwszy proces ze służbą udało się wygrać.

Czytaj więcej: Bezprawna blokada portalu „Najwyższego Czas-u!”. Wygraliśmy prawomocnie z ABW!