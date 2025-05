Bezprawna blokada portalu „Najwyższego Czas-u!”. Wygraliśmy prawomocnie z ABW!

- Reklama -

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie złożyła kasacji, a to oznacza, że redakcja „Najwyższego Czas-u!” prawomocnie wygrała z państwową służbą, która bezprawnie zablokowała portal nczas.com. O szczegółach poinformował redaktor naczelny „Najwyższego Czas-u!” Tomasz Sommer.

„Wygraliśmy prawomocnie z ABW! Nie złożyli kasacji. W tej sytuacji pozwiemy ABW o bezprawne blokowanie strony nczas przez 18 miesięcy” – napisał na portalu X Sommer.

„Wygraliśmy prawomocnie z ABW! Nie złożyli kasacji. W tej sytuacji pozwiemy ABW o bezprawne blokowanie strony nczas przez 18 miesięcy.

„Co oznacza ten wyrok? Oznacza, że mamy otwartą drogę do odszkodowania za straty materialne i wizerunkowe spowodowane przez ABW. Przypomnijmy, że bezprawna decyzja została podjęta za czasów premiera Mateusza Morawieckiego. I on i jego ludzie powinni odpowiadać karnie za wprowadzenie cenzury prewencyjnej, która jest wprost zakazana w Konstytucji” – dodał Sommer.

Do premiera Morawieckiego, który zgodził się na tę cenzurę też dojdziemy – zastrzega redaktor naczelny NCZ!. Jak podkreśla Tomasz Sommer „do zwycięstwa z ABW poprowadził nas mecenas Jarosław Litwin”, a sama walka nie byłaby możliwa bez wsparcia Państwa: Czytelników i darczyńców Fundacji Najwyższy Czas. Serdecznie dziękujemy!

Przypomnijmy, że sprawę przeciwko ABW, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym założyliśmy w marcu 2023 roku. Na wyrok w pierwszej instancji czekaliśmy „tylko” 22 miesiące, ale już po kolejnych kilku miesiącach się on uprawomocnił.

Niezależnie od wyroku, w październiku ub.r. do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Blokada nczas.com

Strona „Najwyższego Czasu!” nczas.com została bezprawnie zablokowana w lutym 2023 roku. Do dziś nie wiadomo oficjalnie dlaczego. Dostawcy Internetu, na polecenie ABW, kolejno wyłączali wówczas dostęp do naszego portalu. Nałożona na nczas.com blokada odbywała się na poziomie serwerów DNS. DNS tłumaczy przeglądarkom „ludzkie” nazwy adresów (np. nczas.com) na adresy „komputerowe” (IP docelowego serwera, na którym znajduje się strona). Inaczej pisząc, DNS tłumaczy „ładny” adres strony internetowej, który łatwo zapamiętać, na „brzydki” cyfrowy, ale zrozumiały dla komputera.

W praktyce nikt, kto używał domyślnych ustawień dostawców Internetu (np. od UPC, Orange itd.) nie mógł wejść na nasz portal. Dopiero zmiana konfiguracji na telefonie czy laptopie i wymuszenie korzystania z innych DNS niż te wgrane przez dostawcę Internetu, pozwalała przeglądać dostarczane przez nas treści. Jak się Państwo domyślacie spowodowało to olbrzymi spadek ruchu. Część wiernych Czytelników bezradnie rozkładała ręce w obliczu konieczności tych nieoczywistych modyfikacji. Spora grupa Internautów, która nczas.com traktowała jako jedne z wielu źródeł informacji, mogła nawet nie zorientować się, że doszło do jakiejś blokady i błąd przy próbie wejścia na stronę interpretowała jako permanentne problemy techniczne skutkujące, ostatecznie, porzuceniem naszego portalu.

Organy, które nakazały blokować nczas.com, doskonale wiedziały, że nawet relatywnie prymitywna technika cenzurowania nczas.com jest całkowicie wystarczająca, aby zmniejszyć ruch na stronie prawie do zera. Znakomita większość internautów nie zastanawia się – co oczywiste i zrozumiałe – nad „kuchnią” działania serwisów internetowych. Gdy widzi, że dana strona jest niedostępny (pojawia się błąd) to rezygnuje z prób dochodzenia co i dlaczego się stało, jak to obejść itd.

Jak podkreślał Tomasz Sommer ta bezprawna i niczym nieuzasadniona blokada przyniosła znaczące straty finansowe.

– Każdy miesiąc te straty zwiększa. Już nie mówiąc o tym, że zmusza nas do różnej tam takiej ekwilibrystyki, jak właśnie korzystanie z Fundacji Najwyższy Czas, jako metody ratowania nczas.com przed upadkiem – mówił na nagraniu wideo, na kanale Rumble, Tomasz Sommer. Redaktor naczelny podkreślił, że będzie się domagał odszkodowania w kwocie 100 tysięcy złotych za każdy miesiąc blokowania portalu.

Przetrwaliśmy dzięki Państwu!

To stwierdzenie to nie pusty slogan. Państwa wsparcie odczuwamy od początku wprowadzenia przez ABW cenzury prewencyjnej. To dzięki zaangażowania Czytelników w ogóle dowiedzielibyśmy się, która ze służb stoi za blokadą! Dwa lata temu napisaliśmy do wszystkich wiodących operatorów Internetu w Polsce z zapytaniem, na jakiej podstawie blokują domenę NCZAS.COM. Jako pierwsi odpowiedzieli operatorzy komórkowi. Przyznali, że robią to na polecenie służb na podstawie Art. 180 Prawa Telekomunikacyjnego. Nikt jednak nie chciał zdradzić, o jakie służby chodzi, zasłaniając się tajemnicą! Nie wiedzieliśmy więc nawet kogo i za co dokładnie pozwać! Dopiero liczne zapytania do firm telekomunikacyjnych, które prywatnie wysyłali nasi Czytelnicy, pozwoliły rozbić pierwszy mur. Jednemu z Internautów firma Netia napisała, że blokada ma miejsce na polecenie ABW. Mając tę wiedzę i świadomość, że cenzura prewencyjna jest w Polsce zakazana na podstawie Art. 54 Konstytucji, mogliśmy przystąpić do długiej batalii sądowej.

– To jest jeden z większych skandali III RP. Mamy do czynienia ze służbą specjalną, która z jakichś tam przyczyn niejasnych, niewyjaśnionych, bo my nigdy nie dostaliśmy żadnej informacji o co tym służbom chodzi, blokuje portal nczas.com – komentował Sommer.

To, że przetrwaliśmy ostatnie dwa lata to w znacznej mierze efekt przekazania nam przez Państwa 1,5 proc. swojego podatku. – Szczęśliwie nasi Czytelnicy są na tyle hojni, że przeznaczają na Fundację Najwyższego Czasu między 300-400 tysięcy złotych rocznie. I te pieniądze niemal w całości – bo częściowo jeszcze wydajemy je na nasze konferencje oraz działania prawne – są przeznaczane na utrzymanie portalu. Gdyby nie te pieniądze, to ten portal by już nie istniał – podkreślał Tomasz Sommer.