Najnowszy SONDAŻ: PiS może wybierać koalicjanta. Partia Brauna poza Sejmem

Gdyby wybory do warszawskiego Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość wraz z przystawkami – wynika z najnowszego sondażu Research Partner.

„W dniach 22-25 sierpnia 2025 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badanie popularności partii politycznych. Od poprzedniego badania przeprowadzonego przed drugą rundą wyborów na urząd prezydenta Polski minęły 3 miesiące, co sprzyja podsumowaniom” – przekazano w informacji prasowej.

Jak wynika z badania, największą popularnością cieszy się Zjednoczona Prawica, na którą chciałoby zagłosować 31,4 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, którą poparło 27 proc. respondentów.

Próg wyborczy przekroczyłyby jeszcze tylko dwa ugrupowania. Konfederacja Wolność i Niepodległość, czyli sojusz Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego, mogłaby liczyć na 11,3 proc. głosów, a Lewica na 6,3 proc.

Według dr Macieja Onasza, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzącego badania rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań, takie wyniku wyborów przełożyłyby się na następujący podział mandatów:

Zjednoczona Prawica – 212 mandatów;

Koalicja Obywatelska – 167 mandatów;

Konfederacja – 57 mandatów;

Lewica – 24 mandaty.

To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stworzyć koalicję zarówno z Konfederacją, jak i Lewicą. Przeciągnięcie obu ugrupowań na swoją stronę byłoby o tyle łatwiejsze i bardziej prawdopodobne dla partii Jarosława Kaczyńskiego, że żadna z nich nie mogłaby stworzyć rządu z Koalicją Obywatelską.

Poza Sejmem znalazłaby się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 3,5 proc. badanych, a także Polska 2050 (2,9 proc.), partia Razem (2,9 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (1,9 proc.). 0,5 proc. respondentów wskazało na inną partię.

Z kolei aż 12,3 proc. badanych nie miało zdania co do tego, na którą partię oddaliby głos.

Jednocześnie Polacy wykazują duże zainteresowanie wyborami parlamentarnymi. Jak wynika z sondażu, aż 72,2 proc. wzięłoby udział w głosowaniu, przy czym 54,7 proc. „zdecydowanie” poszłoby do urn, a 17,5 proc. „raczej”.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 22-25.08.2025, na ogólnopolskiej próbie 1040 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.