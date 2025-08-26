Tragiczny wypadek awionetki w Krzycku Wielkim. Nie żyje wicemistrz Polski. Dwa dni wcześniej brał udział w zawodach

- Reklama -

Prokuratura Rejonowa w Lesznie wyjaśnia przyczyny poniedziałkowego wypadku samolotu w Krzycku Wielkim w Wielkopolsce. W wyniku wypadku zginęli pilot i pasażer awionetki.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał we wtorek rano, że na miejscu wypadku przeprowadzono m.in. oględziny z udziałem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Lesznie oraz członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

– Według wstępnych ustaleń lot odbywał się na trasie Poznań – Leszno – Poznań. Pilot posiadał licencję i latał hobbystycznie. Pasażer korzystał z vouchera na przelot samolotem – poinformował prokurator.

Dodał, że z relacji świadków tej tragedii wynika, że w poniedziałek ok. godz. 11 nad Krzyckiem Wielkim widziany był samolot wykonujący różne manewry przypominające akrobacje.

- Prośba o wsparcie - Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za: 10 zł 20 zł 30 zł

– Samolot leciał na niskim pułapie, przechylając się na boki, zwiększając i zmniejszając wysokość lotu, aż w pewnym momencie zaczął lecieć w kierunku ziemi, w którą uderzył. Jego 37-letni pilot i 20-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu – przekazał prokurator.

Dodał, że wyjaśnianie okoliczności zdarzenia jest na bardzo wstępnym etapie. Wskazał też, że kluczowe dla określenia przyczyny i przebiegu wypadku będą miały dalsze czynności procesowe oraz analiza zebranych dowodów i śladów, a także ustalenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

W poniedziałek media podały, że w wyniku wypadku awionetki zginął 20-letni młociarz Jakub Pracharczyk. Jeszcze w sobotę lekkoatleta uczestniczył w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.

„Z wielkim smutkiem i bólem informujemy, że w nieszczęśliwym wypadku zginął nasz zawodnik Jakub Pracharczyk. Kuba był tegorocznym wicemistrzem Polski U23, reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Limie w 2024 roku. Rodzinie i najbliższym Kuby składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia” – napisano w komunikacie klubu OKS Skra Warszawa na Facebooku. Wyrazy współczucia rodzinie lekkoatlety przekazał także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rekord Pracharczyka w rzucie seniorskim młotem, który waży 7,26 kg, wynosi 64,53 m. W zeszłym roku uczestniczył w mistrzostwach świata do lat 20 w Limie. Na początku lipca 2025 roku zdobył srebrny medal mistrzostw Polski do lat 23, które odbywały się w Krakowie.

We wtorek Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego poinformowało na portalu społecznościowym, że drugą ofiarą wypadku był Mikołaj Stołowski. „Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela, Mikołaja Stołowskiego, który zginął w katastrofie lotniczej 25 sierpnia 2025 roku. Mikołaj był związany z WOPR od ponad 20 lat jako ratownik wodny, wielokrotnie odznaczany za zasługi dla naszej organizacji. Był również strażakiem Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej na lotnisku Poznań–Ławica oraz ratownikiem medycznym” – napisano.

Dodano, że w WOPR Wielkopolska pełnił on funkcję koordynatora i szkoleniowca kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami ratowników.

„Lotnictwo było jego wielką pasją, którą żył i którą zarażał innych. Odszedł od nas Człowiek pełen zaangażowania, profesjonalizmu i życzliwości. Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Mikołaja” – napisano.