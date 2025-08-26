- Reklama -

Woody Allen był gościem specjalnym na trwającym od 23 do 27 sierpnia Moskiewskim Tygodniu Filmowym. Ukraińcy grzmieli, że to „hańba i zniewaga” dla ukraińskich filmowców zabitych w wojnie z Rosją. Reżyser zabrał głos.

Allen nie pojawił się w Moskwie osobiście, ale za pośrednictwem internetu. Wziął udział w jednym z paneli dyskusyjnych w sekcji „Legendy Światowego Kina”. Wspominał dawne czasy, kiedy współpraca z Rosją nie była uważana przez mainstream za coś skandalicznego. Stwierdził również, że chętnie nakręciłby film o tym, jak dobrze żyje się w Moskwie czy Petersburgu. Nie krył także zachwytu nad obejrzaną przed laty monumentalną produkcją Siergieja Bondarczuka – ekranizacją „Wojny i pokoju”. Trwa ona aż siedem godzin.

Jednocześnie Allen odżegnywał się od wspierania działań Władimira Putina – co dla niektórych jest jednoznaczne, gdy nie potępia się wszystkiego, co rosyjskie. Reżyser wystosował oświadczenie do mediów, po tym jak zalała go fala krytyki.

„Jeśli chodzi o konflikt w Ukrainie, jestem przekonany, że Władimir Putin całkowicie się myli. Wojna, którą wywołał, jest odrażająca. Ale niezależnie od tego, co robią politycy, nie uważam, żeby ucinanie rozmów na polu artystycznym jakkolwiek pomagało” – stwierdził Allen.

Festiwal, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku z inicjatywy władz Moskwy, ma promować rosyjską stolicę jako międzynarodowe centrum filmowe.

Allen jest zdobywcą czterech Oscarów. Jego osiągnięciom towarzyszą jednak kontrowersje dotyczące życia prywatnego. Przeszło trzy dekady temu został on oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Sama Dylan jako dorosła kobieta także opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.