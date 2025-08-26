„Etniczne ziemie ukraińskie”. Tak Ukraińcy określają część Polski

- Reklama -

Skandaliczny wpis ukraińskiej nacjonalistycznej organizacji „Centuria”. W poście na Telegramie stwierdzono, że Chełmszczyzna i ziemia przemyska to „etniczne ziemie ukraińskie”.

W piątek 23 sierpnia Ukraińcy obchodzili Dzień Flagi. Z tej okazji „Centuria” zamieściła w mediach społecznościowych wpis dotyczący historii ukraińskich barw narodowych. Nie obyło się jednak bez skandalu.

We wpisie na Telegramie znalazły się m.in. odniesienia do tradycji Rusi Kijowskiej. Jednocześnie autorzy stwierdzili, że niebiesko-żółte barwy były także symbolem na „etnicznych ziemiach ukraińskich”, wśród których wymieniono Chełmszczyznę i ziemię przemyską.

W poście czytamy także m.in., że kokardy Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych z 1914 r. były w kolorach niebiesko-żółtych. W czasie I wojny światowej legion ten walczył w szeregach armii austriacko-węgierskiej, by później stać się zalążkiem ukraińskich formacji wojskowych.

Zdaniem nacjonalistów z „Centurii”, przełomowym momentem był 1918 r., kiedy to hetman Pawło Skoropadski formalnie zatwierdził niebiesko-żółty jako flagę państwową Ukrainy.