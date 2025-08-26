Mentzen OSTRO odpowiedział Sikorskiemu. „Nawet na bramkę by was nie wpuścili”

- Reklama -

Trwa wymiana ciosów między Sławomirem Mentzenem a Radosławem Sikorskim. Lider Konfederacji odpowiedział szefowi polskiego MSZ.

Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od wpisu Mentzena, w którym stwierdził, że „nie widzi powodu”, żeby Polska miała płacić za Starlinka dla Ukrainy. Mocno na te słowa zagregował Sikorski.

„Pomagając Ukrainie trzymamy armię Putina zdala od naszych granic, co jest w interesie, także finansowym, polskiego podatnika.

Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż tabliczka mnożenia” – grzmiał szef polskiej dyplomacji.

Na tym jednak się nie zakończyło, bowiem Mentzen odpowiedział Sikorskiemu. „Powiedział człowiek oskarżający USA Bidena o wysadzenie Niemcom Nord Streamu, którego premier strzelał z palców w plecy Trumpa i oskarżał go o rosyjską agenturalność” – przypomniał.

Mentzen wskazał też na nadmiarową pomoc dla Ukrainy. „Ukrainie pomogliśmy ponad nasze możliwości, a nie mamy w zamian nawet miejsca przy stole, gdzie zaledwie relacjonuje się rozmowy pokojowe” – podkreślił.

„Sprowadziliście swoją polityką Polskę poniżej Finlandii. Zachowujecie się jak ostatni frajerzy, z takim podejściem na osiedlu byście tylko po piłkę kolegom biegali. Nawet na bramkę by was nie wpuścili” – skwitował Mentzen.