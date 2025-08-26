Kaczyński próbuje zwasalizować Konfederację. Padły mocne słowa. „Zdrada narodowa”

- Reklama -

Prezes PiS Jarosław Kaczyński, mówiąc w poniedziałek o politykach Konfederacji, stwierdził, że „jeśli pójdą do Platformy i będą z nią tworzyć rząd, to znajdą się po stronie antypolskiej i antypatriotycznej, czegoś, co można nazwać zdradą narodową”. – Nie wiem, jak na to zareaguje ich elektorat – dodał.

Szef Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek wieczorem gościł w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie spotkał się z sympatykami swojej partii. Podczas spotkania w Gdańsku Kaczyński przekonywał m.in., że Polska potrzebuje dobrego rządu.

– Wielu ludziom w Polsce dzisiaj wydaje się, że droga do tego rządu jest jak autostrada w piękny, słoneczny dzień. Sucho i niezbyt dużo samochodów, tylko nacisnąć gaz i jechać; uważając na radary – mówił Kaczyński. Tymczasem – jak ocenił – prawda jest, niestety, dużo bardziej skomplikowana.

Prezes PiS wskazywał, że polityka ma swoją dynamikę i powtórzenie wyniku z wyborów prezydenckich – przeszło 10,5 mln głosów – jest naprawdę bardzo trudnym przedsięwzięciem. Zaznaczył też, że obawia się, że tyle trzeba będzie zdobyć, by wygrać w wyborach parlamentarnych.

– Po drugie jest kwestia, która tak bardzo zakłóca świadomość i o której postanowiłem po długim zastanowieniu się powiedzieć. Bo już za dużo tego jest ze strony naszych potencjalnych partnerów i ja tego partnerstwa w dalszym ciągu nie odrzucam – stwierdził Kaczyński. – Powiem potocznym językiem, pal diabli ataki, nawet te obraźliwe i jednocześnie idiotyczne – mówił.

Kaczyński stwierdził, że nieporównanie poważniej wyglądają padające – według niego – ze ust przywódców Konfederacji deklaracje, że oni są gotowi z Platformą Obywatelską tworzyć rząd.

– Takie deklaracje są. I (Sławomir) Mentzen to mówi i (Krzysztof) Bosak to mówi – stwierdził prezes PiS i dodał, że nie słyszał, żeby tak mówił też Grzegorz Braun. Ocenił jednocześnie, że „z retoryką Brauna” nie moglibyśmy być na Zachodzie i w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, co dla naszego bezpieczeństwa – jak wskazał – jest fundamentalne.

Odnosząc się do wypowiedzi polityków Konfederacji, Kaczyński stwierdził też, że „oni” chcą w ten sposób podbijać swoją pozycję wobec PiS; dodał, że chce jasno powiedzieć, iż i „nie podbiją”.

Kaczyński stwierdził też, że jeśli „pójdą do Platformy i będą z nią tworzyć rząd”, to znajdą się po stronie „antypolskiej, antypatriotycznej, czegoś co można nazwać zdradą narodową”. – Nie wiem, jak na to zareaguje ich elektorat – dodał prezes PiS.

Pod koniec ponad półgodzinnego przemówienia prezes PiS zapowiedział na koniec października konwencję programową PiS. – Potrzebujemy nowego programu do Polski – powiedział Kaczyński. Dodał, że przed jego formacją „ciężka walka”. Zapowiedział także, że PiS szykuje się do wielkiej ofensywy, by – jak mówił – najpóźniej w 2027 r. doszło do wielkiego zwycięstwa obozu patriotycznego.