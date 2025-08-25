Horror w tramwaju. Imigranci zaatakowali kobietę i mężczyznę. Policja wypuściła sprawcę

- Reklama -

Horror Dreźnie. Podczas jazdy tramwajem imigranci napastowali młodą kobietę. Amerykanin, który próbował jej pomóc, został pobity i raniony nożem przez napastników. Niemiecka policja złapała jednego ze sprawców, po czym wypuściła na wolność.

Szokujące zdarzenia za naszą zachodnią granicą. Do incydentu doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw dwóch imigrantów napastowało w tramwaju młodą kobietę, a później zaatakowali oni 21-letniego obywatela USA, który próbował jej pomóc. Jeden ze sprawców to Syryjczyk, który pobił Amerykanina. Drugi z napastników, o niezidentyfikowanej narodowości, ranił obywatela USA nożem w twarz. Młody mężczyzna, ciężko ranny, został przewieziony do szpitala.

„W tramwaju po zdarzeniu widoczne były ślady krwi, na podłodze leżały chusteczki, którymi pomagający próbowali zatrzymać krwawienie” – opisywał „Bild”.

Sprawcy zdołali uciec z tramwaju, ale policja schwytała jednego z nich. Syryjczyk Majd A. jednak opuścił areszt jeszcze tego samego dnia, wypuszczony przez funkcjonariuszy, na mocy decyzji prokuratury. Wszystko dlatego, że to nie on atakował nożem, więc uznano, że nie stwarza zagrożenia – może poza napastowaniem kobiety i bójką z mężczyzną. Co więcej, nie był to jego pierwszy raz – był dobrze znany policji, ponieważ już wcześniej dopuszczał się m.in. kradzieży i rozbojów.

– Prowadzimy dochodzenie przeciwko niemu i nieznanemu jeszcze sprawcy między innymi pod zarzutem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazał w rozmowie z „Bildem” rzecznik policji Lukas Reumund.

„Według oceny prokuratora dyżurnego nie było wystarczających podstaw do aresztowania. Nie można mu przypisać ataku nożem” – wyjaśniał prok. Jürgen Schmidt.

Ranny 21-latek zmieścił w sieci krótkie nagranie po tym zdarzeniu. Opowiedział w nim o imigrantach w Niemczech.

– Jeżeli wydaje się wam, że Europa nie ma problemu z imigracją, zwłaszcza Niemcy, no to mam dla was kilka informacji. Jest 23:57. Za trzy minuty mężczyzna, który napastował wczoraj młodą kobietę, zostanie wypuszczony z aresztu. Wypuszczą go, bo nie jest obywatelem Niemiec. Nie jest też obywatelem Unii Europejskiej, w ogóle nie jest stąd. Jest nielegalny imigrantem, handluje narkotykami. To człowiek dobrze tu znany, zwłaszcza policji. To nic nowego, to nie pierwszy raz, gdy napadł na kobietę – wskazał Amerykanin.

– Gdzie tu jest prawo? Gdzie jest struktura? Jeżeli ci ludzie mogą po prostu przyjść, machać nożem i ranić innych, wykorzystywać, terroryzować i napadać na obywateli Niemiec, to co można jeszcze zrobić? – pytał retorycznie.