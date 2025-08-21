WIDEO
POSTAW KAWĘ
WESPRZYJ NAS!
SKLEP
Strona głównaOpinieSkandaliczne słowa Szczerby o pacjentach onkologicznych. „Niech znajdzie inną placówkę"
OpinieWiadomościPolska

Skandaliczne słowa Szczerby o pacjentach onkologicznych. „Niech znajdzie inną placówkę”

-

Autor: KM
Michał Szczerba.
Michał Szczerba. / Fot. PAP
- Reklama -

Burza w studiu Polsat News po słowach Michała Szczerby o chorych na raka z Konina. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, komentując zamknięcie oddziału onkologicznego, poradził pacjentom, by „natychmiast znaleźli inną placówkę”. Słowa te brzmią jak cyniczny żart, szczególnie w ustach kogoś, kto jest u władzy.

Skandaliczne, lekceważące słowa ze strony Szczerby padły w programie „Debata Gozdyry”. Sprawa dotyczy wstrzymania działalności oddziału onkologicznego szpitala w Koninie.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił placówce środki jedynie za pierwszy kwartał tego roku, a szpital wciąż czeka na pieniądze za drugi kwartał. Sytuacja zmusiła kierownictwo do podjęcia drastycznej decyzji o zawieszeniu przyjęć nowych pacjentów onkologicznych.

Michał Szczerba, próbując bronić swoich politycznych wspólników, stwierdził z niewiarygodną butą, że „z pewnością są bardzo dobre obiekty wokół Konina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć”.

- Prośba o wsparcie -

Wesprzyj wolne słowo. Postaw kawę nczas.info za:

Jeżeli ktoś został w tej chwili z Konina odesłany niech natychmiast znajdzie inną placówkę na terenie województwa wielkopolskiego – dodał później.

Słowa te wywołały prawdziwą burzę w studiu. – Ja nie wierzę, że pan to mówi. Ja się rzadko unoszę, ja nie wierzę, że pan to mówi – powiedziała prowadząca red. Gozdyra. – A co, chce pani tam pojechać? – odparł Szczerba.

Na wypowiedzi Szczerby suchej nitki nie pozostawiła poseł Paulina Matysiak. – Wychodzi na to, że to są pacjenci drugiej kategorii. Nie przyjmiemy was do szpitala i sorry, cześć – skomentowała.

Szczerba próbował bronić się, powołując się na swoje „bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia” w sprawach onkologicznych. Gozdyra nie mogła tego słuchać. – Każdy ma. Każdy ma kogoś, kto umarł, choruje albo sam choruje. Niech pan przestanie, błagam pana – podsumowała Gozdyra.

Poprzedni artykuł
Prezes PZPN zapewniał, że dowodu nie ma. Ujawniono nagranie z imprezy alkoholowej Kuleszy i polityków PiS [VIDEO]
Następny artykuł
Żukowska ZMIAŻDŻONA. Powiedziała TO. Zaraz padło pytanie. „Nazywajmy rzeczy po imieniu” [VIDEO]

Najnowsze

SOCIAL
WŁAŚCICIEL

5S MEDIA SP. Z O.O.
ADRES: ul. Jelinka 31 01-646 Warszawa

NIP: 5252676432, REGON: 365416025, KRS: 0000637269

KONTAKT
E-MAIL: [email protected]
SEKRETARIAT: +48 731 555 039

REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY:
dr Tomasz Sommer

WYDAWCY: Adam Wojtasiewicz, Radosław Piwowarczyk, Jacek Adamczyk, dr Maciej Sołdan

DZIENNIKARZE: Marta Maciejewska-Piwowarczyk, Szymon Grot, Kamil Małachowski, Bogdan Dobosz

MENU