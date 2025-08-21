Będą nam odbierać smak życia. Państwo sięga głębiej do kieszeni obywateli. „Jesteście złodziejami”

- Reklama -

Podatki znowu w górę. 15 proc. w przyszłym i 10 proc. w 2027 r. – takie mają być podwyżki akcyzy na wyroby alkoholowe według propozycji Ministerstwa Finansów. Branżę rozbolała głowa – pisze w czwartek „Puls Biznesu”.

Jak przypomina dziennik, za rządów PiS dwie branże produkujące używki, dla których wysokość stawek akcyzy jest kluczowa, przekonały Ministerstwo Finansów (MF) do przygotowania wieloletniego planu umiarkowanych podwyżek tego podatku. Miało to zapewniać producentom stabilność i przewidywalność, pozwalając też w długim horyzoncie prognozować wpływy budżetowe. Po zmianie władzy plany się zmieniły.

Gazeta dodaje, że najpierw w ubiegłym roku do kosza wyrzucono wieloletni plan podwyżek dla branży tytoniowej, zapowiadając radykalne podwyżki już od stycznia 2026 r. Teraz podobną niespodziankę zrobiono producentom alkoholu.

– Ministerstwo poinformowało nas, że od przyszłego roku akcyza wzrasta o 15 proc., a rok później podwyżka wyniesie 10 proc. – dowiedział się „PB” od przedstawiciela jednego z dużych krajowych producentów alkoholu.

„Przedstawiciel jednego z dużych krajowych producentów alkoholu przyznaje, że informacja o nowych stawkach akcyzy spadła na producentów jak grom z jasnego nieba” – czytamy na łamach gazety. „PB” dodaje, że MF podwyżki na razie nie ogłosiło oficjalnie, lecz przekazało do organizacji branżowych.

Dziennik zaznacza, że skutków nowej polityki fiskalnej mocno obawia się branża piwna. Dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie Bartłomiej Morzycki w rozmowie z „PB” podkreśla, że skala proponowanej podwyżki oznaczałaby trzykrotnie wyższy wzrost niż zapisany w mapie akcyzowej. W latach 2022–27 kumulacja zmian przekroczyłaby 60 proc.

Przypomnijmy, że już w 2021 r. poseł Konrad Berkowicz wskazywał, jak ogromną część ceny alkoholu stanowi podatek. Wskazywał, że zwiększenie obciążeń fiskalnych nie redukuje spożycia trunków w Polsce.

– 80 procent ceny wódki to są podatki. Czy to powoduje, że ludzie przestali pić wódkę? Oczywiście, że nie. To powoduje, że to uderza istotnie w budżety tych najbiedniejszych rodzin. Jesteście złodziejami, jesteście oszustami, którzy kłamią, że robią to dla zdrowia Polaków. Przez to Polacy po wypiciu wódki mają finansowego kaca – mówił podczas debaty sejmowej.